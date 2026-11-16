Avianca conectará a Barranquilla directamente con Nueva York: los detalles de la nueva ruta anunciada en la Milagro Week

La aerolínea colombiana Avianca anunció el domingo una nueva línea directa Barranquilla-Nueva York con el despegue del vuelo preinaugural que trasladó a la delegación empresarial e institucional del Gobierno hacia la Milagro Week en Nueva York, Estados Unidos.

José Manuel Restrepo lidera la delegación colombiana con rumbo a la Milagro Week: “Tenemos el primer gran anuncio”

El vuelo AV280 de Avianca del domingo, 15 de noviembre de 2026, desde el aeropuerto Ernesto Cortissoz hacia Nueva York es la muestra de la proyección oficial de una nueva ruta regular directa proyectada para febrero de 2027, desarrollada en coordinación con la Alcaldía de Barranquilla y el Ministerio de Transporte.

Actualmente, Barranquilla opera 115 vuelos semanales de Avianca hacia Bogotá, Medellín, Cali y Miami.

El presidente ejecutivo del gremio hotelero Cotelco, José Duarte García, destacó esta nueva ruta como una oportunidad para el turismo de la región Caribe.

La misión institucional, encabezada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, es llevar cerca de 76 proyectos estratégicos a Estados Unidos para atraer capital extranjero en sectores clave como infraestructura aeronáutica, energía, agricultura, minería, comercio, turismo sostenible, transporte, centros de datos y tecnología.

“En Abra creemos en Colombia y en su enorme potencial. Este tipo de iniciativas envía una señal positiva al mundo: Colombia quiere atraer inversión, crecer y competir”, afirmó Adrian Neuhauser, CEO de Grupo Abra

Este vuelo inaugural también tuvo un componente de responsabilidad social, puesto que Avianca confirmó que el 100 % de los recursos recaudados por la venta de tiquetes será destinado a los programas de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.