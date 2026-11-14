DAVIarena: inversión supera los $300.000 millones y tendrá aforo para 17.000 personas

DAVIarena, el nuevo recinto de espectáculos de Medellín, representa una inversión superior a los 300.000 millones de pesos y tendrá capacidad para recibir a más de 17.000 espectadores. Así lo confirmó Javier Suárez, presidente de Davivienda, quien explicó los alcances de la participación de la entidad financiera en el proyecto.

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Según el directivo, la iniciativa lleva más de tres años en desarrollo y ha sido impulsada por un grupo promotor encargado de estructurarla. Davivienda se vinculó mediante una inversión en los derechos de denominación del escenario y en otros elementos asociados a la experiencia de los asistentes.

“El grupo promotor tiene detrás de esto una inversión que supera los 300.000 millones de pesos”, señaló Suárez, quien consideró que el proyecto es una muestra de confianza en Medellín y en el potencial económico de la ciudad.

El presidente de Davivienda destacó que el escenario fue construido bajo estándares técnicos internacionales y que su tamaño le permitirá recibir espectáculos que requieren una capacidad intermedia entre los grandes estadios y otros recintos de conciertos.

En materia de empleo, Suárez aseguró que cada evento requiere la participación de más de 500 personas en labores de operación y gestión. A esto se suman los varios miles de trabajadores que, según sus declaraciones, participaron durante la construcción del complejo.

La programación musical también hace parte de las expectativas alrededor del proyecto. Para lo que resta de 2026, el directivo mencionó presentaciones de artistas como Juanes, Chayanne, Rubén Blades y el Grupo Niche, entre otros.

Suárez destacó el atractivo turístico de Medellín y la demanda local de espectáculos musicales como factores que respaldan las perspectivas del recinto.

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Sobre la duración del acuerdo que permite utilizar el nombre DAVIarena, el presidente de Davivienda no precisó un plazo contractual. Sin embargo, aseguró que la intención de la entidad es mantener su vinculación con el escenario a largo plazo. “Llegamos para quedarnos con el nombre”, concluyó.