Davivienda Group alcanzó $1,85 billones en utilidades en los primeros nueve meses del año

Davivienda Group S.A., la holding financiera que agrupa las operaciones de Banco Davivienda, sus filiales y DaviBank, registró una utilidad neta de $720.000 millones en el tercer trimestre y acumuló $1,85 billones en los primeros nueve meses del año.

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Por su parte, Banco Davivienda obtuvo una utilidad acumulada a septiembre de $1,51 billones en su estado consolidado, un incremento anual del 37,8 %, y de $1,75 billones en los estados separados de Colombia.

En cuanto al tamaño del portafolio, el Grupo cerró su cartera bruta consolidada en $202,9 billones, lo que representó un crecimiento del 2 % en el trimestre, impulsado principalmente por los segmentos de consumo y comercial.

Asimismo, la cartera bruta consolidada de Banco Davivienda llegó a $175,8 billones, un crecimiento anual del 14,3 %, explicado por la expansión en las líneas de crédito de vivienda y consumo.

Dentro de los resultados, también destacó el desempeño de su plataforma de neobanca, DaviPlata. Su portafolio crediticio alcanzó los $159.000 millones, un incremento anual del 130,4 %, cuyo motor principal fue la colocación de nanocréditos, mientras que los ingresos de la plataforma ascendieron a $222.900 millones en los primeros nueve meses del año.

A su vez, el promedio diario de depósitos de bajo monto de la plataforma alcanzó los $1,3 billones, con un aumento del 26,8 % frente al año anterior. En tanto, solo en el tercer trimestre se registraron 256,5 millones de transacciones monetarias, impulsadas por la adopción de las llaves Bre-B, los canales API y los pagos P2M.