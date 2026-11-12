Alertan por posible estafa con ‘bolsas sorpresa’ de paquetes perdidos: Mercado Libre se pronunció

Una nueva modalidad de venta callejera está despertando la curiosidad de los ciudadanos en Bogotá. Se trata de las llamadas ‘bolsas sorpresa’, paquetes cerrados que se ofrecen en diferentes puntos de la ciudad y que, según quienes los comercializan, contendrían pedidos extraviados de Mercado Libre.

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Por valores que oscilan entre los 10.000 y 20.000 pesos, los compradores pueden adquirir estos envoltorios sin conocer previamente su contenido.

La promesa de encontrar audífonos, relojes inteligentes, accesorios tecnológicos y otros artículos ha convertido esta práctica en una alternativa llamativa para quienes buscan productos a bajo costo.

Mercado Libre se pronunció por medio de un comunicado oficial. Foto: Suministrada - API

No obstante, detrás de esta oferta existe una advertencia importante. Mercado Libre se pronunció sobre la comercialización de estos paquetes y aclaró que no corresponden a una iniciativa de la compañía ni hacen parte de sus procesos de distribución o entrega.

La empresa también señaló que la presencia de su logotipo en los empaques no constituye una prueba de que los productos provengan de su plataforma. Por esta razón, los consumidores no deberían asumir que están comprando mercancía legítima o respaldada por la compañía.

Uno de los principales riesgos está relacionado con la falta de garantías. Al tratarse de una transacción realizada por fuera de los canales oficiales, los compradores no cuentan con los mecanismos de protección que ofrece la plataforma para sus operaciones comerciales.

Entre estos recursos se encuentran Compra Protegida, el seguimiento de los pedidos y los canales de servicio al cliente, herramientas que están disponibles para las compras efectuadas directamente en Mercado Libre.

Mercado Libre alertó por las llamadas bolsas sorpresas. Foto: Mercado Libre

Esto significa que, si una persona adquiere uno de estos paquetes y encuentra un artículo defectuoso, de poco valor o diferente a lo que esperaba, no puede dar por hecho que recibirá acompañamiento de la empresa.

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La venta de estas bolsas pone sobre la mesa la importancia de verificar el origen de los productos antes de entregar dinero. Aunque la posibilidad de conseguir un artículo costoso por una suma reducida puede resultar tentadora, no existe garantía de que el contenido corresponda a lo anunciado por los vendedores.

Por eso, la recomendación es realizar las compras mediante plataformas y establecimientos autorizados, revisar las condiciones de cada transacción y evitar confiar únicamente en logotipos, empaques o explicaciones que no puedan comprobarse.