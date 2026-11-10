Grupo Éxito dispara sus utilidades en 2026 y logra un repunte de doble dígito en su rentabilidad acumulada

En los primeros nueve meses del año, el Grupo Éxito alcanzó una utilidad neta acumulada cercana a los $436.000 millones, lo que representa un crecimiento del 19,2 %.

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Tan solo en el tercer trimestre, la ganancia neta se situó cerca de los $121.000 millones, un logro obtenido en medio de un entorno de consumo moderado y de diversas presiones sobre los costos.

En materia de ventas, los ingresos consolidados sumaron $15,8 billones a septiembre y $5,0 billones en el tercer trimestre. Por su parte, el EBITDA recurrente acumulado llegó a cerca de $1,4 billones (con un margen del 8,8 %), mientras que en el periodo julio-septiembre esta cifra alcanzó los $457.000 millones, logrando un margen del 9,1 %.

El Grupo, en cabeza de Carlos Calleja, reveló sus cifras con corte a septiembre de 2026. Foto: Grupo Éxito

Desde la compañía destacaron que este desempeño obedece a diversas eficiencias operativas internas, entre las que se incluyen el control estructural de gastos, el aprovechamiento de sinergias y la mejora en los márgenes comerciales.

A nivel regional, Colombia se mantuvo como el principal motor de la operación al aportar el 84 % de los ingresos del trimestre y acumular $12,6 billones a septiembre. El 16 % restante de los ingresos consolidados del Grupo correspondió a las operaciones internacionales en Uruguay y Argentina.

“Alcanzamos una utilidad neta consolidada cercana a los $436.000 millones, con un crecimiento del 19,2 % excluyendo el efecto cambiario en medio de un entorno de consumo que continúa siendo retador”, señaló Carlos Calleja, presidente ejecutivo de Grupo Éxito.