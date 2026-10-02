Móvil Éxito se alía con Claro: más de 2 millones de usuarios podrán acceder a su red

Móvil Éxito, operador móvil virtual de Grupo Éxito, anunció una alianza con Claro que permitirá a sus más de 2 millones de usuarios acceder a la infraestructura de conectividad de este operador, conservando su número de celular y los beneficios actuales del servicio.

El Grupo Éxito se reinventa para competir por el consumidor colombiano

Desde el 15 de septiembre, los usuarios ya pueden adquirir una nueva SIM con cobertura Claro en almacenes Carulla, Éxito, Surtimax y Super Inter. La disponibilidad comenzó en 30 establecimientos y se ampliará progresivamente hasta llegar a 447 puntos a nivel nacional.

Los actuales usuarios de Móvil Éxito podrán solicitar el cambio de SIM para utilizar la nueva red sin modificar su número. También podrán migrar a Móvil Éxito usuarios de otros operadores.

Según la información entregada por las compañías, Claro cuenta con cobertura 4G en 1.104 municipios y una red de más de 10.600 torres. Además, dispone de servicio 5G en más de 100 municipios y ciudades.

5G ya no es la meta: el próximo salto de las telecomunicaciones está en las decisiones

La alianza representa la primera vez en que Claro abre su red a un operador móvil virtual en Colombia. Para Móvil Éxito, que lleva 13 años en el mercado, el acuerdo amplía las alternativas de conectividad que puede ofrecer a sus clientes.

El proceso de cambio de SIM contará con jornadas de acompañamiento en diferentes almacenes. Móvil Éxito también habilitó un espacio informativo con preguntas y respuestas sobre el proceso para los usuarios interesados.