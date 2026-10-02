Móvil Éxito se alía con Claro: más de 2 millones de usuarios podrán acceder a su red

Móvil Éxito, operador móvil virtual de Grupo Éxito, anunció una alianza con Claro que permitirá a sus más de 2 millones de usuarios acceder a la infraestructura de conectividad de este operador, conservando su número de celular y los beneficios actuales del servicio.
Desde el 15 de septiembre, los usuarios ya pueden adquirir una nueva SIM con cobertura Claro en almacenes Carulla, Éxito, Surtimax y Super Inter. La disponibilidad comenzó en 30 establecimientos y se ampliará progresivamente hasta llegar a 447 puntos a nivel nacional.
Los actuales usuarios de Móvil Éxito podrán solicitar el cambio de SIM para utilizar la nueva red sin modificar su número. También podrán migrar a Móvil Éxito usuarios de otros operadores.
Según la información entregada por las compañías, Claro cuenta con cobertura 4G en 1.104 municipios y una red de más de 10.600 torres. Además, dispone de servicio 5G en más de 100 municipios y ciudades.
La alianza representa la primera vez en que Claro abre su red a un operador móvil virtual en Colombia. Para Móvil Éxito, que lleva 13 años en el mercado, el acuerdo amplía las alternativas de conectividad que puede ofrecer a sus clientes.
El proceso de cambio de SIM contará con jornadas de acompañamiento en diferentes almacenes. Móvil Éxito también habilitó un espacio informativo con preguntas y respuestas sobre el proceso para los usuarios interesados.