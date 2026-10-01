Sello Rojo, del Grupo Nutresa, lleva su celebración del Día Internacional del Café a más de 20 municipios

Del Caribe al Pacífico y de los Andes a los Llanos, Sello Rojo desarrolla una celebración en más de 20 municipios de Colombia con motivo del Día Internacional del Café, que se conmemora este 1 de octubre. Las actividades están dirigidas a estudiantes, comerciantes, tenderos, consumidores y trabajadores de distintos sectores.

El recorrido contempla diferentes momentos de la cotidianidad, desde el primer tinto de la madrugada, cuando comienzan las jornadas en el campo, abren las plazas de mercado y las tiendas de barrio, hasta las horas de la noche, cuando médicos, enfermeras, estudiantes y trabajadores continúan sus actividades.

Jumbo, una de las marcas insignia del Grupo Nutresa, presenta nueva edición junto a Ryan Castro

En marzo de 2026, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó oficialmente el 1 de octubre como Día Internacional del Café. Esta es la primera edición de la fecha bajo ese reconocimiento.

“Hay un país que madruga, que crea, que sueña y que siempre encuentra una forma de seguir adelante. Un país que pone el corazón en lo que hace y que, incluso en los días más difíciles, no pierde su empuje. Durante más de 90 años Sello Rojo ha tenido el privilegio de acompañar a las personas en cada taza de café. En el marco del Día Internacional del Café queremos celebrar con quienes trabajan la tierra, abren una tienda, entran a clase, empiezan un turno, crean empresa o siguen adelante cuando otros ya descansan. Esta celebración es para ellos: para los colombianos que hacen que las cosas pasen y hacen que este país nunca pare”, afirma David Echavarría Restrepo, gerente de mercadeo del Negocio de Café y Bebidas de Grupo Nutresa.

Sello Rojo y su celebración del Día Internacional del Café. Foto: Suministrada / API

Según la compañía, cada segundo se consumen cerca de 173 tazas de Sello Rojo, equivalentes a más de 10.000 por minuto y aproximadamente 15 millones al día.

Las actividades se realizarán en varias ciudades y municipios, con degustaciones en estaciones de TransMilenio, el Metro de Medellín y a bordo de 19 vuelos de Clic hacia destinos como Apartadó, Pereira, Quibdó, Montería, Cali, Bahía Solano y Nuquí.

“Primero quisimos acompañar a los colombianos con una decisión concreta para su bolsillo, bajando de precio referencias muy relevantes de la marca. Hoy queremos llevar esa celebración a la cotidianidad de los colombianos con más de 12.000 degustaciones en 20 municipios. Sello Rojo está presente en millones de momentos de la vida diaria y esta fecha nos permite poner en el centro a la gente que hace de Colombia un país que nunca para”, señala Echavarría.