Puntored y OXXO ya conectan servicios financieros en 650 tiendas en Colombia

Puntored y OXXO ampliaron su integración financiera a 650 tiendas en Colombia, una red que desde enero de 2025 acumula 1,14 millones de transacciones por cerca de $156.300 millones. Los establecimientos están ubicados en 10 departamentos y 39 municipios.

¿Precio engañoso en supermercados? La SIC explica qué pasa cuando cobran más de lo anunciado

La alianza comenzó con cerca de 30 tiendas y ahora permite realizar depósitos, retiros, recargas y pagos en una red que recibe más de 12 millones de visitas al mes. La infraestructura conecta servicios de 14 actores financieros, entre bancos y billeteras digitales.

Entre las entidades que ya ofrecen depósitos y retiros se encuentran Nequi, DaviPlata, Davivienda, BBVA y Banco Falabella. En el caso de Nequi también están disponibles las recargas.

La integración funciona mediante API, lo que permite procesar las operaciones financieras en tiempo real. El modelo utiliza la infraestructura de Puntored para conectar entidades financieras y empresas con puntos físicos, sin que cada compañía tenga que desarrollar conexiones independientes.

A nivel nacional, Puntored cuenta con más de 30.000 convenios de recaudo, 22 entidades financieras aliadas y una red de cerca de 20.000 corresponsales bancarios. La compañía procesa más de 1,2 millones de transacciones al mes.

Bancolombia amplía su red de corresponsales junto con Tiendas Ísimo

La expansión se produce en un contexto de crecimiento de la corresponsalía en Colombia. Según el Reporte de Inclusión Financiera 2025, los corresponsales físicos y móviles aumentaron 14,4 % y llegaron a los 1.104 municipios del país.

Puntored proyecta llevar la integración con OXXO a 700 tiendas durante 2027 y superar los dos millones de transacciones ese año mientras incorpora nuevos sectores y compañías a su infraestructura.