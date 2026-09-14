Bancolombia amplía su red de corresponsales junto con Tiendas Ísimo

Bancolombia y Tiendas Ísimo anunciaron una nueva alianza de corresponsalía bancaria que permitirá a los clientes de la entidad retirar efectivo, con o sin tarjeta, en más de 300 establecimientos de la cadena en Colombia.

Los corresponsales bancarios cumplen 20 años y ya llegan al 99 % del territorio nacional

Los retiros podrán realizarse por montos desde $10.000 y hasta $500.000 por transacción, sujetos a la disponibilidad de efectivo de cada tienda. El servicio incluye retiros de pagos en efectivo, retiros Nequi, retiros con tarjeta y otras operaciones habilitadas por Bancolombia.

La entidad señaló que este acuerdo fortalece su red de corresponsales bancarios, que cuenta con más de 28.000 puntos de atención y está presente en 1.094 municipios. Según Bancolombia, esta red beneficia a más de 13 millones de personas cada mes.

El servicio estará disponible en las más de 300 tiendas Ísimo durante el horario habitual de atención de cada establecimiento.

Clientes de Nu Colombia ya pueden retirar efectivo sin tarjeta en tiendas D1

“Esta alianza reconfirma el compromiso de Bancolombia de llegar a todas las regiones del país por medio de soluciones que les permitan a las personas ingresar a los servicios financieros de manera cada vez más cercana e interactuar con su banco según sus preferencias y necesidades”, afirmó Luz María Velásquez, vicepresidenta de Negocios Personas, Pymes y Empresas de Bancolombia.

Por su parte, Sergio Barake, gerente general de Tiendas Ísimo, señaló que el acuerdo busca acercar servicios financieros a los clientes aprovechando la cobertura de la cadena.