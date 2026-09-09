Los corresponsales bancarios cumplen 20 años y ya llegan al 99 % del territorio nacional

Hace 20 años, en un pequeño mercado de Chipatá, Santander, comenzó a operar el primer corresponsal bancario de Colombia. El 12 de agosto de 2006, el Supermercado y Autoservicio El Danubio Azul, propiedad de Excelino Santoyo, se convirtió en la primera cara de un banco frente a los habitantes de esta localidad.

Bancolombia hace llamado a extremar precauciones para evitar estafas digitales durante las donaciones por terremoto

Dos décadas después, el modelo se transformó en una amplia red de inclusión financiera. En el caso de Bancolombia, cuenta con más de 28.000 puntos de atención en 1.094 municipios, cobertura equivalente al 99 % del territorio nacional, y moviliza anualmente más de $350 billones de los colombianos.

El alcance también se refleja en el número de usuarios: 13 millones de personas utilizan cada mes este modelo de corresponsales. Durante 2025, por esta vía se realizaron más de 900 millones de transacciones, mientras que en lo corrido de 2026 ya se superan los 410 millones.

A través de estos establecimientos es posible realizar retiros, consignaciones, pagos de facturas y tarjetas de crédito, consultas de saldo, transferencias y avances de tarjeta de crédito.

El reto de Bancolombia: llevar crédito a quienes siguen excluidos

La red también tiene un impacto en las economías locales. El 85 % de los corresponsales de Bancolombia son pequeños comercios, como tiendas de barrio, misceláneas, ferreterías y papelerías, que además de sus actividades habituales prestan servicios financieros a sus comunidades.

Según Luz María Velásquez, vicepresidenta de Negocios Personas, Pymes y Empresas de Bancolombia, “este canal materializa claramente la intención de Bancolombia de seguir siendo un motor de inclusión financiera, en un contexto en el que las decisiones van más allá de una app, los territorios viven realidades diferentes y las personas avanzan a diferentes ritmos digitales. Esa es la importancia de tener al servicio una red multicanal integrada que pone al alcance de la gente más posibilidades para acceder, más maneras de usar, más apoyo para decidir y más oportunidades para avanzar”.