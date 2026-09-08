Tres plantas de Emergent Cold LatAm en Colombia reciben certificaciones internacionales de eficiencia

Emergent Cold LatAm informó que tres de sus instalaciones en Colombia alcanzaron certificaciones internacionales de desempeño ambiental. Las plantas de Buga y Girón obtuvieron EDGE Zero Carbon, mientras que la de Funza recibió EDGE Advanced y cuenta además con LEED Zero Energy.

A estos reconocimientos se suma la clasificación Gold otorgada por la Global Cold Chain Alliance (GCCA) a 12 bodegas de la compañía mediante su Energy Excellence Recognition Program. Entre ellas están las instalaciones de Cartagena, Funza y Girón.

Las certificaciones se relacionan con los retos de la cadena de frío para alimentos refrigerados y congelados, cuya operación requiere sistemas de refrigeración permanentes y una alta demanda de energía. Reducir el consumo energético, aumentar el uso de fuentes renovables y disminuir las emisiones hacen parte de estos desafíos.

Según el Panorama de Sostenibilidad 2025 de Emergent Cold LatAm, las fuentes renovables representaron el 65 % de la matriz energética de la compañía, cinco puntos porcentuales más que en 2024. En ese mismo periodo, su capacidad operativa aumentó 52 %, mientras el consumo de energía no renovable proveniente de proveedores externos disminuyó 13 %.

“Para una compañía que opera infraestructura con una alta demanda de energía, la sostenibilidad implica asumir la responsabilidad de crecer reduciendo el impacto de nuestras operaciones. Estos resultados demuestran que es posible ampliar la infraestructura que necesita la industria alimentaria y, al mismo tiempo, avanzar en eficiencia energética, uso de energías renovables y reducción de emisiones. Ese es el estándar que queremos seguir elevando en Colombia y América Latina”, afirmó Moisés Ventocilla, director de Ingeniería de Emergent Cold LatAm.

Buga se convirtió en el primer proyecto inmobiliario certificado EDGE Zero Carbon del país, tras reducir 56 % el consumo de energía, 51 % el de agua y 64 % la energía incorporada en los materiales. Girón alcanzó ahorros de 50 % en energía, 39 % en agua y 82 % en energía incorporada.

Funza obtuvo EDGE Advanced después de culminar una expansión en 2026, con ahorros de 44 % en energía, 54 % en agua y 48 % en energía incorporada en los materiales.