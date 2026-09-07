BNP Paribas nombra a Manuel Álvarez como nuevo COO y CCCO para CIB Colombia

BNP Paribas anunció el nombramiento de Manuel Álvarez como nuevo Chief Operating Officer (COO) y Chief Conduct & Control Officer (CCCO) de Corporate & Institutional Banking (CIB) para Colombia.

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Desde esta posición, Álvarez estará al frente de la estrategia operativa y del marco de conducta y control de la operación local. El ejecutivo reportará jerárquicamente a la dirección del país y funcionalmente a la región de América Latina.

Álvarez tiene maestría en Ciencias en Ingeniería General de la École Centrale de Lyon y cuenta con 20 años de experiencia en transformación y gestión de riesgos. Se vinculó a BNP Paribas en 2014, en Nueva York, donde participó en proyectos para Global Markets, entre ellos el lanzamiento de la subsidiaria del banco en México.

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Antes de asumir su nuevo cargo en Colombia, desde 2022 lideró el equipo DRIVE Américas, encargado de iniciativas de expansión y simplificación operativa transfronteriza.

“Asumir este rol en Colombia representa un gran reto y una oportunidad para seguir consolidando nuestra sólida plataforma en el país. Mi propósito es aportar mi experiencia en transformación para impulsar la excelencia operativa, asegurando siempre los más altos estándares de control, cumplimiento y servicio”, destacó Manuel Álvarez.