Lo que hay detrás de la aparición del Rayo McQueen en el Gran Premio de F1 de Monza

El famosísimo Rayo McQueen apareció en el Gran Premio de Fórmula Uno de Monza, en Italia. Tanto los fanáticos de la gran carpa, como los del vehículo protagonista de Cars, quedaron maravillados con la aparición, a escala real, del famoso auto de Disney.

Estas son las imágenes de la aparición del Rayo McQueen durante la carrera de Fórmula 1:

El vehículo de seguridad FIA Mercedes-AMG GT 63 PRO F1 con la decoración y compañía del Rayo McQueen (de la película Cars, de Pixar Animation Studios) durante el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 de 2026 —la 13.ª prueba del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2026, celebrada del 4 al 6 de septiembre de 2026 en el Autodromo Nazionale Monza, en Monza, Italia Foto: DPPI via AFP

El Rayo McQueen, de Disney Pixar, se muestra durante el Gran Premio Pirelli de Italia 2026 de Fórmula 1 en el Autodromo Nazionale Monza en Monza, el 6 de septiembre de 2026 Foto: NurPhoto via AFP

La aparición del vehículo Rayo McQueen en el Gran Premio de Fórmula Uno, de Monza, persigue varios objetivos comerciales enmarcados en tres núcleos.

Nuevos fanáticos de la F1

El primero, buscar traer nuevos aficionados a la Fórmula Uno a través de la nostalgia que representa para millones de fanáticos ver al Rayo McQueen.

Se trata de un multimillonario acuerdo, denominado “Fuel the Magic (alimenta la magia)”, entre la Fórmula Uno y The Walt Disney Company que ya había debutado, pero que claramente se hizo mucho más notorio ahora con la aparición del vehículo más emblemático de la película Cars.

Durante el Gran Premio de Las Vegas, en 2025, Disney presentó un espectáculo musical en las famosas Fuentes del Bellagio. Al mismo tiempo, tanto Disney como f1 anunciaban la venta de ropa exclusiva de unión de las marcas.

Luego, en el Gran Premio de China 2026, fue instalado en el Shanghai Disneyland Resort un vehículo de Fórmula Uno. Al mismo tiempo, se anunció el lanzamiento de un cómic que fusiona a Disney y a la F1.

Posteriormente, durante el Gran Premio de Canadá 2026, Minnie Mouse y Daisy Duck presentaron líneas de ropa. Acto seguido, en el Gran Premio de Gran Bretaña,

Disney y la F1 crearon un casco de carreras exclusivo inspirado en Mickey Mouse. El casco fue firmado por todos los pilotos de la parrilla y se subastó en F1 Authentics por una cifra récord de $210,000 USD. Los recursos tuvieron fines benéficos. Y ahora llegó el momento del vehículo protagonista apareciendo en Monza.

El casco de Disney y la F1 Foto: Foto de Walt Disney Company

Se espera que en cada premio aparezca Disney de alguna manera. Por ahora, ninguna marca ha decantado cuál será la sorpresa en cada carrera, pero sí anunciaron que dicha alianza se extenderá hasta 2028.

Relanzamiento de Cars

El otro motivo detrás de esta alianza está enmarcado en la decisión de Disney de poner a Cars en cines, una vez más, por cuenta de la conmemoración desde los 20 años desde que apareció el vehículo y sus amigos.

La celebración del 20º aniversario de CARS: UNA AVENTURA SOBRE RUEDAS de Disney y Pixar trae de regreso a los cines la aclamada película animada original. Los fans podrán disfrutar nuevamente de esta divertida aventura en la pantalla grande, en su formato original, a partir del 8 de octubre.

Cada 5 de septiembre, que en EE. UU. se representa como 9/5, se celebra el Día de Rayo McQueen en honor al número de competición del personaje: el 95. Asimismo, las celebraciones anuales incluyen diversas colaboraciones y activaciones temáticas a nivel global y local. Entre ellas, el Rayo McQueen en tamaño real y un Mercedes Safety Car intervenido con la temática de CARS en el FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2026. Con motivo de la aparición del Rayo, se anunció la colección de “CARS para Fórmula 1”.

A su vez, desde junio se puede apreciar en el canal de YouTube de Disney Junior cuatro contenidos especiales que reúnen los mejores momentos de Rayo McQueen. Además, para celebrar el 20º aniversario, el canal lineal de Disney Junior emitirá una maratón con los mejores Cars Toons.

Rayo McQueen (voz en inglés de Owen Wilson), un audaz y presumido auto de carreras novato destinado al éxito, descubre que la vida es acerca del recorrido, no de la meta final, cuando se encuentra de pronto en el tranquilo pueblo de Radiador Springs, en la Ruta 66.

Allí McQueen conoce a los peculiares personajes de este pueblo, entre ellos Doc Hudson (voz en inglés de Paul Newman), Mate (voz en inglés de Larry The Cable Guy) y Sally (voz en inglés de Bonnie Hunt). CARS: UNA AVENTURA SOBRE RUEDAS está dirigida por John Lasseter, producida por Darla K. Anderson, y cuenta con música original del tres veces ganador del Premio de la Academia, Randy Newman.

Turismo

La alianza entre la F1 y Disney busca nuevas audiencias y nuevas familias en los países en los cuales se corre la Fórmula Uno.

La alianza busca fusionar el “storytelling” (la capacidad de contar historias) de Disney con la adrenalina del automovilismo y también apunta a aumentar la presencia en los parques temáticos de Disney o las ciudades sedes de los Grandes Premios.

Radiator Springs es el pueblo de la película Cars. Su versión real temática está ubicada en Cars Land, dentro del parque Disney California Adventure, ubicado en Anaheim, California (Estados Unidos).