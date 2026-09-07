Antonella Petro, la hija menor de Gustavo Petro, ha despertado el interés de numerosos usuarios en redes sociales debido a las publicaciones que ha compartido durante los últimos meses. La joven ha utilizado sus plataformas para abordar diferentes temas y expresar sus propias opiniones sobre diversos asuntos relacionados con el país.

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En los últimos días, volvió a convertirse en tema de conversación tras sorprender a sus seguidores con una inesperada publicación. Antonella compartió un video en el que apareció junto a su padre, realizando una dinámica de lipsync (sincronización de labios) con un famoso audio.

La grabación rápidamente llamó la atención de los internautas, especialmente por la complicidad que hay entre padre e hija frente a la cámara.

Video de Antonella y Gustavo Petro

De acuerdo con lo que quedó registrado, la hija menor del exmandatario utilizó su cuenta oficial de Instagram para subir un post en el que se le ve posando frente a la cámara con su padre, recreando un diálogo de la famosa serie Cien años de soledad.

La joven dio vida a unas líneas de la novela de Gabriel García Márquez, la cual ha sido tendencia en Netflix por su cierre en la temporada final.

Antonella soltó la pregunta: “¿Qué está pasando en Macondo?”

Gustavo Petro respondió, acompañado de su hija: “¿Te parece muy bueno, José Arcadio? Eres un ignorante”.

Este contenido llevó a que miles de seguidores y fanáticos de ambos reaccionaran, elogiando lo bien que se veían haciendo este tipo de publicaciones juntos. Más de uno aplaudió la forma en la que congeniaban, principalmente por los últimos videos que subieron al perfil de ella.