Daniel Briceño hizo comparación que incomoda al petrismo tras la muerte de Bendito Menor: “Es solo recordar”

En horas de la madrugada del pasado viernes, 4 de septiembre, fue abatido por las autoridades en Riohacha, La Guajira, Nain Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, cabecilla del Grupo Armado Organizado Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.
Junto a Bendito Menor fueron abatidos otros tres criminales, entre estos, Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita, pareja sentimental de este.
Tras dicho operativo en Riohacha, el expresidente Gustavo Petro pidió explicaciones.
“Que me explique la Policía Nacional por qué, si hay cuatro personas en una casa y esta está rodeada completamente por la Policía Nacional, tienen que morir las cuatro personas encerradas en la casa. La operación de Riohacha no tenía como prioridad capturar a los bandidos, sino matarlos. ¿Por qué? ¿Existe en nuestra Constitución la pena de muerte? ¿Por qué no se priorizó la vida, y en primer lugar la de las mujeres en el lugar de los hechos?“, dijo Petro en X, el pasado sábado, 5 de septiembre.
Entre tanto, el representante a la Cámara, Daniel Briceño, hizo una comparación que sin duda incomoda al petrismo.
“Es solo recordar la revictimización y poca importancia que le dio el gobierno Petro al asesinato de Miguel Uribe y compararlo con el dolor que han demostrado con la baja de alias ‘Bendito Menor’ para darse cuenta de qué lado estaban y cuáles son sus intereses”, dijo puntualmente Briceño en X, esta mañana de lunes, 7 de septiembre.