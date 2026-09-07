Daniel Briceño hizo comparación que incomoda al petrismo tras la muerte de Bendito Menor: “Es solo recordar”

En horas de la madrugada del pasado viernes, 4 de septiembre, fue abatido por las autoridades en Riohacha, La Guajira, Nain Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, cabecilla del Grupo Armado Organizado Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

Junto a Bendito Menor fueron abatidos otros tres criminales, entre estos, Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita, pareja sentimental de este.

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Tras dicho operativo en Riohacha, el expresidente Gustavo Petro pidió explicaciones.

“Que me explique la Policía Nacional por qué, si hay cuatro personas en una casa y esta está rodeada completamente por la Policía Nacional, tienen que morir las cuatro personas encerradas en la casa. La operación de Riohacha no tenía como prioridad capturar a los bandidos, sino matarlos. ¿Por qué? ¿Existe en nuestra Constitución la pena de muerte? ¿Por qué no se priorizó la vida, y en primer lugar la de las mujeres en el lugar de los hechos?“, dijo Petro en X, el pasado sábado, 5 de septiembre.

Entre tanto, el representante a la Cámara, Daniel Briceño, hizo una comparación que sin duda incomoda al petrismo.

“Es solo recordar la revictimización y poca importancia que le dio el gobierno Petro al asesinato de Miguel Uribe y compararlo con el dolor que han demostrado con la baja de alias ‘Bendito Menor’ para darse cuenta de qué lado estaban y cuáles son sus intereses”, dijo puntualmente Briceño en X, esta mañana de lunes, 7 de septiembre.