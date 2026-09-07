Una particular historia reveló el vicepresidente José Manuel Restrepo durante una intervención en la iglesia cristiana Avivamiento.

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El funcionario recordó que, seis años atrás, llegó por primera vez al templo por invitación de una mujer cercana, a quien identificó como Rosita, quien le aseguró haber recibido un mensaje de Dios sobre su futuro político.

“Quiero que vayas a que el pastor Ricardo ore por ti”, le habría dicho ella. La razón, según relató Restrepo, fue aún más llamativa: le aseguró que llegaría a ocupar la Vicepresidencia de la República.

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José Manuel Restrepo, vicepresidente de la república, acompañará a Abelardo De La Espriella en su mandato. Foto: AFP

Restrepo reconoció que en ese momento la predicción le pareció extraña, pero acudió a la iglesia junto con su familia y recibió una oración del pastor Ricardo. Según contó, el mensaje que recibió entonces fue que estaba destinado para “grandes cosas” y que debía mantenerse firme en la fe, la oración y su fidelidad a Dios.

Seis años después, ya instalado en la Vicepresidencia, Restrepo regresó al templo con una petición distinta: pidió al pastor y a los asistentes que oren por el presidente Abelardo de la Espriella, por su equipo de Gobierno y también por él.

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José Manuel Restrepo Vicepresidente electo y coordinador del empalme Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

El vicepresidente describió los retos de la actual administración como económicos, políticos y de seguridad, pero puso especial énfasis en un frente menos convencional: “sobre todo es una batalla espiritual”.

Su conclusión ante los feligreses fue contundente: confía en que la oración permitirá construir lo que denominó “la patria milagro”.