Una particular historia reveló el vicepresidente José Manuel Restrepo durante una intervención en la iglesia cristiana Avivamiento.
Hace seis años vine a la Iglesia Avivamiento con una promesa de fe que hoy es una realidad.— José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) September 6, 2026
Hoy regreso para agradecer y, sobre todo, para pedirles que oren por el presidente Abelardo De La Espriella, por su equipo de gobierno, por mi familia y por mí.
Tenemos grandes retos,… pic.twitter.com/CmVOCD9K0g
El funcionario recordó que, seis años atrás, llegó por primera vez al templo por invitación de una mujer cercana, a quien identificó como Rosita, quien le aseguró haber recibido un mensaje de Dios sobre su futuro político.
“Quiero que vayas a que el pastor Ricardo ore por ti”, le habría dicho ella. La razón, según relató Restrepo, fue aún más llamativa: le aseguró que llegaría a ocupar la Vicepresidencia de la República.
Restrepo reconoció que en ese momento la predicción le pareció extraña, pero acudió a la iglesia junto con su familia y recibió una oración del pastor Ricardo. Según contó, el mensaje que recibió entonces fue que estaba destinado para “grandes cosas” y que debía mantenerse firme en la fe, la oración y su fidelidad a Dios.
Seis años después, ya instalado en la Vicepresidencia, Restrepo regresó al templo con una petición distinta: pidió al pastor y a los asistentes que oren por el presidente Abelardo de la Espriella, por su equipo de Gobierno y también por él.
El vicepresidente describió los retos de la actual administración como económicos, políticos y de seguridad, pero puso especial énfasis en un frente menos convencional: “sobre todo es una batalla espiritual”.
Su conclusión ante los feligreses fue contundente: confía en que la oración permitirá construir lo que denominó “la patria milagro”.