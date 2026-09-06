“Mis más sinceras felicitaciones”: Abelardo De La Espriella envía mensaje a Giorgia Meloni

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, envió un mensaje en las últimas horas a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, cuyo Gobierno se convirtió en los últimos días en el más longevo después de la posguerra.

Abelardo de la Espriella conversó con la presidenta de Italia, Giorgia Meloni: “Nuestras naciones pueden trabajar unidas”

“Mis más sinceras felicitaciones a la Presidenta del Consejo, Giorgia Meloni, por estos cuatro años al frente del Gobierno italiano”, escribió el mandatario colombiano a través de sus redes sociales.

De La Espriella resaltó que el liderazgo de la primera ministra “ha contribuido a garantizar estabilidad política y continuidad institucional a la República italiana, demostrando que es posible gobernar con firmeza, convicciones y un profundo sentido de la Nación”.

El jefe de Estado aseguró que Italia y Colombia son pueblos hermanos, que están unidos por profundos lazos históricos, culturales y humanos.

“Reafirmo mi voluntad de continuar fortaleciendo esta amistad y de trabajar juntos por la prosperidad de nuestras Naciones. Mis mejores deseos, querida Giorgia”, sentenció el presidente de Colombia.

De La Espriella y Meloni conversaron tras el triunfo del colombiano en las urnas el pasado 21 de junio y acordaron construir una estrecha relación de cooperación entre ambos países.

“La presidenta Meloni, y yo compartimos la defensa de los valores y principios que han dado forma a la civilización occidental: la libertad, la dignidad humana, la familia, el respeto por la ley y las raíces judeocristianas que han servido de fundamento a nuestras instituciones y a nuestras democracias”, aseguró en su momento el hoy presidente de Colombia.