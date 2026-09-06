“Mis más sinceras felicitaciones”: Abelardo De La Espriella envía mensaje a Giorgia Meloni

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, envió un mensaje en las últimas horas a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, cuyo Gobierno se convirtió en los últimos días en el más longevo después de la posguerra.
“Mis más sinceras felicitaciones a la Presidenta del Consejo, Giorgia Meloni, por estos cuatro años al frente del Gobierno italiano”, escribió el mandatario colombiano a través de sus redes sociales.
De La Espriella resaltó que el liderazgo de la primera ministra “ha contribuido a garantizar estabilidad política y continuidad institucional a la República italiana, demostrando que es posible gobernar con firmeza, convicciones y un profundo sentido de la Nación”.
El jefe de Estado aseguró que Italia y Colombia son pueblos hermanos, que están unidos por profundos lazos históricos, culturales y humanos.
“Reafirmo mi voluntad de continuar fortaleciendo esta amistad y de trabajar juntos por la prosperidad de nuestras Naciones. Mis mejores deseos, querida Giorgia”, sentenció el presidente de Colombia.
Le mie più sincere congratulazioni alla Presidente del Consiglio, @GiorgiaMeloni, per questi quattro anni alla guida del Governo italiano.— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 6, 2026
La sua leadership ha contribuito a garantire stabilità politica e continuità istituzionale alla Repubblica Italiana, dimostrando che è…
De La Espriella y Meloni conversaron tras el triunfo del colombiano en las urnas el pasado 21 de junio y acordaron construir una estrecha relación de cooperación entre ambos países.
“La presidenta Meloni, y yo compartimos la defensa de los valores y principios que han dado forma a la civilización occidental: la libertad, la dignidad humana, la familia, el respeto por la ley y las raíces judeocristianas que han servido de fundamento a nuestras instituciones y a nuestras democracias”, aseguró en su momento el hoy presidente de Colombia.