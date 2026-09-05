Procurador Gregorio Eljach presentó una política para el uso responsable de la inteligencia artificial en la entidad

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, presentó esta semana la política para el uso responsable de la inteligencia artificial en la entidad.

De acuerdo con el jefe del Ministerio Público, esta iniciativa es necesaria, con la cual se espera “repotenciar, ponerla a tono con los tiempos de hoy y sacarla del atraso institucional”.

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Eljach recalcó que “la inteligencia artificial no es un lujo, es una necesidad, es un imperativo, un deber ser de las cosas que no da más tiempo y la entidad tiene los dos elementos más importantes para lograr su aplicación”.

Allí resaltó la tecnología y el recurso humano, haciendo hincapié en la importancia de que sea “la Universidad del Ministerio Público la que se va a encargar de formarnos a todos, a cada uno de ustedes, que son buenos profesionales, buenos ciudadanos”.

Eljach hizo una invitación a los funcionarios de la entidad, para que se supere el modelo de organización, funciones y competencias que obedecen a un criterio de siglo pasado.

El procurador dijo sentirse “lleno de orgullo al presentar esta iniciativa en la que lo único que hice fue pedir que hicieran el mejor esfuerzo y veo que lo han hecho mucho más allá de su deber, con interés y entusiasmo”.