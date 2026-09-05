Gobernador del Atlántico reacciona a entrevista de alias Castor publicada por SEMANA: “Es gravísimo”

En el marco de su estrategia de “paz total”, el Gobierno de Gustavo Petro decidió archivar una polémica entrevista realizada por funcionarios oficiales a Jorge Eliécer Díaz Collazos, conocido como alias Castor, en Barranquilla.

Explosiva entrevista confidencial a alias Castor: destapó sus fichas políticas y la promesa electoral que le hizo al gobierno Petro

SEMANA dio a conocer el impactante audio, cuyo contenido no solo deja en evidencia la presunta peligrosidad del delincuente, sino que además expone sus posibles vínculos y acuerdos con sectores de la política y miembros de la Fuerza Pública.

Díaz Collazos se acogió a la política de paz total de Petro e intentó que sus hombres recibieran beneficios judiciales, pero el tiempo no le alcanzó.

Alias Castor enfrenta una condena por homicidios cometidos desde 2014. Foto: AFP

Mientras hacía esas gestiones con el Gobierno, recibió en la cárcel La Picota, en Bogotá, a una comisión de funcionarios delegados por la Casa de Nariño el 30 de septiembre de 2025. En ese encuentro, reveló detalles internos de la organización.

Al respecto, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, aseguró que lo revelado por SEMANA es “gravísimo”.

“Desde el Atlántico nos hemos negado rotundamente a procesos que nunca fueron claros, que no tuvieron la debida socialización y cuyos términos y condiciones no conocíamos con transparencia”, dijo Verano de la Rosa.

“No podemos permitir que la criminalidad pretenda tener influencia en la política, en las instituciones o en las decisiones que afectan la seguridad de los atlanticenses. La seguridad no puede ser moneda de cambio ni instrumento de intereses electorales”, aseveró el gobernador en la red social X.

Trino emitido por el gobernador Verano de la Rosa Foto: X/@veranodelarosa

“Celebramos que hoy tengamos un Gobierno nacional que ha puesto la seguridad como una prioridad y que esté dispuesto a enfrentar de frente a las estructuras criminales”, agregó el gobernador.

“Desde la @Gobatlantico y, de manera articulada con el alcalde @AlejandroChar, seguiremos entregando todas las herramientas y capacidades que sean necesarias para combatir el crimen. A los delincuentes les decimos que el Atlántico no será territorio de la criminalidad ni de alianzas oscuras”, dice el texto publicado por Verano de la Rosa.

Cabe recordar que la entrevista, pese al calibre de las afirmaciones, fue archivada por la Casa de Nariño, según los testimonios de los funcionarios que tuvieron relación con el material.