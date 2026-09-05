José Manuel Restrepo destaca liderazgo del presidente Abelardo De La Espriella para enfrentar el crimen: “Ha llegado un nuevo momento”

El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, destacó el trabajo que se ha venido realizando en este primer mes de la administración de Abelardo De La Espriella en materia de seguridad y resaltó el liderazgo que ha tenido el jefe de Estado en esta materia.

En pie de guerra: el Gobierno de Abelardo De La Espriella va por todos los criminales. Ya cayó Bendito Menor y en la mira están Mordisco y Calarcá, entre otros. Hablan el ministro de Defensa y la cúpula

“El liderazgo del presidente Abelardo De La Espriella para enfrentar al crimen organizado es evidente y motivo de orgullo para los colombianos que quieren vivir en un país donde la ley se respete y la seguridad vuelva a ser un derecho”, destacó Restrepo en su cuenta de X.

El vicepresidente manifestó que el crimen y la ilegalidad son factores que juegan en contra de las oportunidades y sueños de los colombianos, por lo que en su primer mes al frente del país el Gobierno le ha hecho frente a los grupos armados ilegales que operan en el país.

“En apenas 28 días, este Gobierno está demostrando que sí es posible recuperar la seguridad y hacer sentir al crimen el peso legítimo del Estado. Felicitaciones, señor presidente”, escribió Restrepo.

El vicepresidente, finalmente, destacó que “ha llegado un nuevo momento para quienes trabajan, emprenden y hacen las cosas bien. Y también ha llegado la hora de quienes han hecho del delito su forma de vida: que respondan ante la ley”.

El pronunciamiento se dio tras la noticia con la que despertó el país este viernes, tras ser abatido Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor o Naín, señalado como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada o Los Pachenca.