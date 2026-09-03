José Manuel Restrepo se dirigió a los empresarios y emprendedores del país: “El mensaje no puede ser de odio”

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, hizo un llamado a empresarios, emprendedores y líderes del sector tecnológico a sumarse al proyecto de país que impulsa el presidente Abelardo de la Espriella, al que calificó como el sueño de construir una “Patria Milagro”.

Durante su intervención en ANDICOM, uno de los principales encuentros del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, Restrepo destacó el papel que deben desempeñar la empresa privada, los emprendedores y el sector productivo en la transformación económica del país.

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“El mensaje no puede ser de odio, no puede ser de resentimiento. El mensaje tiene que ser de apuesta por la iniciativa privada”, afirmó el vicepresidente, quien insistió en que Colombia debe concentrarse en generar oportunidades y aprovechar sus capacidades para alcanzar un mayor desarrollo.

Restrepo señaló que el país cuenta con importantes ventajas para avanzar en ese propósito. Entre ellas destacó su riqueza natural y su capacidad empresarial. Recordó que Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo y sostuvo que cuenta con un destacado talento emprendedor en América Latina y el Caribe.

“¿Es que acaso los colombianos no tenemos la capacidad de ser un país milagro?”, cuestionó el vicepresidente, al plantear que las condiciones del territorio y las capacidades de sus habitantes permiten pensar en un futuro diferente para la nación.

El vicepresidente José Manuel Restrepo señaló en la Andicom 2026: "El mensaje no puede ser de odio, no puede ser de resentimiento. El mensaje tiene que ser de apuesta por la iniciativa privada". https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/mFLEMMQxt9 — Revista Semana (@RevistaSemana) September 4, 2026

En su intervención también resaltó la importancia de fortalecer un sector productivo capaz de desarrollar el potencial de las distintas regiones colombianas. Para Restrepo, el crecimiento del país requiere la participación conjunta de empresarios, emprendedores, trabajadores y líderes de diferentes sectores.

El concepto de “Patria Milagro”, promovido por el presidente Abelardo de la Espriella, fue presentado por el vicepresidente como una invitación a construir un sueño colectivo de país.

José Manuel Restrepo se pronunció en la Andicom. Foto: Paula López

La propuesta, según Restrepo, debe partir de la confianza en los colombianos y de la capacidad de la iniciativa privada para generar desarrollo, innovación y oportunidades.

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El mensaje del vicepresidente en ANDICOM estuvo marcado, así, por una convocatoria a la unidad y a la participación del sector empresarial y tecnológico en la construcción de una nueva realidad nacional.

“Unidos, vamos a construir una nueva realidad para Colombia”, afirmó Restrepo, al cerrar su intervención con una invitación a sumar esfuerzos para hacer realidad el proyecto de una “Patria Milagro”.