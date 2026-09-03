Precio del dólar en las casas de cambio para el jueves 3 de septiembre de 2026

Invertir en dólares es una de las alternativas que tienen algunas personas para proteger su patrimonio, ya que contar con recursos en esta moneda permite diversificar las inversiones y reducir la exposición ante posibles movimientos de la moneda local.

El dólar arrancó la jornada del jueves 3 de septiembre al alza. ¿Qué está pasando en el mercado?

En Colombia, el comportamiento del dólar suele generar interés, debido a su importancia en la economía nacional. La divisa estadounidense es una referencia clave para el comercio internacional, la negociación de materias primas, la fijación de algunos precios y diferentes operaciones financieras.

Quienes buscan comprar dólares tienen varias alternativas, entre ellas acudir a casas de cambio, establecimientos especializados en la compra y venta de divisas. Estas entidades manejan precios que pueden variar según la oferta y demanda del mercado, la disponibilidad de efectivo y las condiciones de cada ciudad.

Precio del dólar en casas de cambio: así está la divisa

La tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la jornada se ubica en $ 3.184,00, lo que representa una disminución de $ 29,97 frente al valor registrado el miércoles, 2 de septiembre, cuando se ubicó en $ 3.213,97. Esta variación equivale a una caída de 0,93 % en el precio del dólar.

Las casas de cambio registran diferentes precios de compra y venta según la ciudad. Estos valores corresponden a un muestreo estadístico realizado con información de diferentes ciudades del país.

Estos son los precios promedio registrados en algunas ciudades:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá $3.174 $3.258 84 Cali $3.140 $3.310 170 Cartagena $3.000 $3.250 250 Cúcuta $3.150 $3.220 70 Medellín $3.092 $3.229 137 Pereira $3.150 $3.270 120

Entre las ciudades analizadas, Bogotá registró el mayor precio promedio de compra, con $ 3.174 por dólar. Por otro lado, Cúcuta presentó el precio promedio de venta más bajo, con una cotización de $ 3.220, lo que la ubicó como una de las plazas más competitivas para quienes buscaban comprar dólares en el mercado físico.

Comportamiento del dólar durante la última semana

Para analizar la evolución reciente de la moneda, estos son los valores registrados de compra, venta y TRM:

Día Compra Venta TRM Miércoles, 2 de septiembre $ 3.249,52 $ 3.123,81 $ 3.184,00 Martes, 1.° de septiembre de 2026 $ 3.123,81 $ 3.249,52 $ 3.213,97 Lunes, 31 de agosto de 2026 $ 3.128,10 $ 3.252,14 $ 3.202,79 Domingo, 30 de agosto de 2026 $ 3.121,90 $ 3.255,95 $ 3.202,79 Sábado, 29 de agosto de 2026 $ 3.121,90 $ 3.255,95 $ 3.202,79 Viernes, 28 de agosto de 2026 $ 3.118,10 $ 3.252,14 $ 3.144,28 Jueves, 27 de agosto de 2026 $ 3.094,29 $ 3.222,86 $ 3.118,24

El comportamiento de la tasa oficial puede influir en las cotizaciones del mercado de divisas en efectivo, aunque los precios ofrecidos por cada establecimiento no necesariamente se mueven en la misma proporción.

Antes de realizar cualquier transacción, es importante tener en cuenta que las casas de cambio no establecen sus precios con base en una tarifa oficial única. Las cotizaciones pueden modificarse durante el día según las condiciones del mercado, la disponibilidad de dólares en efectivo y las políticas comerciales de cada establecimiento.

Precio del dólar por casa de cambio

Si desea comparar las tarifas ofrecidas por diferentes establecimientos, estos son los valores registrados en la última actualización disponible:

Los precios de las casas de cambio son referenciales y pueden presentar variaciones en tiempo real. Por esta razón, se recomienda comparar varias opciones antes de realizar una operación de compra o venta de dólares.

Estos valores reflejan las condiciones de oferta y demanda del mercado, y pueden cambiar dependiendo de la disponibilidad de la divisa en cada establecimiento. También es importante verificar directamente la cotización antes de realizar la transacción, sobre todo en jornadas de alta volatilidad del dólar.