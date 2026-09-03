“Estamos en un viento de cola con la minería, pero se requiere ajustar tuercas”: Juan Camilo Nariño, presidente de ACM

Los integrantes del gabinete de Abelardo De La Espriella poco están asistiendo a los eventos públicos, por lo cual, fue bien recibida por los empresarios mineros la presencia de la ministra del ramo, María Nohemí Arboleda, quien durante la instalación del Congreso de Minería 2026, les mostró los derroteros que seguirá.

En la apertura del evento, Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM-Asociación Colombiana de Minería, no ocultó el optimismo: “estamos en un viento de cola con la minería, pero se requieren ajustar tuercas”, destacó.

Luego de describir que durante los últimos 4 años se sintieron atados, sin poder evolucionar, con cargas impositivas mayores a la de los demás sectores, celebró lo que están percibiendo: “este es un gobierno que no tiene vergüenza de llamar a la inversión”.

En la minería, desde su perspectiva habría muchas oportunidades para que Colombia solucione parte del panorama que hay con las finanzas públicas y con el bajo crecimiento de la economía.

Para romper esa dinámica que, según su visión, les hizo perder cuatro años que otros países aprovecharon para avanzar, necesitan romper paradigmas que se establecieron. “Es una decisión necesaria para empezar a trabajar: ser un país minero y actuar en consecuencia. ”dejar las penas atrás y aprovechar la riqueza mineral que tenemos".

Lo que requieren

En relación con las tuercas que se deben ajustar, Nariño manifestó cuáles serían la seguridad de los territorios, ya que, a su juicio, “la inversión minera es muy vulnerable a los actos de inseguridad”.

De ahí que están esperanzados en la política de seguridad del nuevo gobierno.

Igualmente, señalan que se requiere restablecer el ordenamiento jurídico, para “ajustar el desbarajuste”, y lo más complejo es que hay que hacerlo rápido. “El mundo avanzó en una regulación moderna en relación con la minería. Australia, por ejemplo, le devuelve hasta el 40 % a los que exploren para atraer la inversión minera. Colombia requiere darle seguridad a grandes inversiones en el país”, afirmó.