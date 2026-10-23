MinHacienda emite decreto con recorte al presupuesto 2026 por $13,8 billones

Con fecha del 22 de octubre, el Ministerio de Hacienda expidió el decreto que aplica un recorte al presupuesto vigente en la actualidad, por 13,8 billones de pesos.

Una de las razones expuestas en el considerando del documento que se dio a conocer este viernes 23 de octubre, es que los ingresos, que principalmente provienen del recaudo tributarios, están siendo menores al gasto público.

La decisión de recorte se había tomado en una sesión del 19 de agosto de 2026 en reunión sostenida por los integrantes del Consejo Superior de Política Fiscal-CONFIS. Allí se indicó a la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, al igual que al Departamento Nacional de Planeación-DNP, este último, encargado de la regionalización de los recursos públicos, que adelantaran el trámite correspondiente, para la expedición de un decreto de reducción o aplazamiento de las apropiaciones del presupuesto de la actual vigencia.

La indicación fue que el recorte se aplicara por el monto que resultara más favorable a los requerimientos constitucionales y legales.

De allí surge la cifra que entra ahora a pasar la tijera por algunos sectores.

Presupuesto General de la Nación 2026 y Sectores con mayor asignación Foto: El País

¿A quién le quitan?

Según se evidencia en el documento emitido por el Ministerio de Hacienda, la estimación de ingresos se baja en más de 10 billones de pesos, con lo cual, entre las entidades que pierden recursos están: el Fondo Rotatorio del Dane; la Escuela Superior de Administración Pública; el Inpec; las Superintendencias Financiera, la de Salud y de Notariado y Registro, para mencionar solo algunas.

A algunas agencias también las incluyen en la peluqueada, entre ellas, la Agencia Nacional de Tierras, la de la Infraestructura (ANI), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la de Minería.

Julián Buitrago, director de Planeación Nacional Foto: Camacol / Cortesía

Podadora en gastos

En el componente de gastos también se pasa la podadora. El Congreso de la República, la Presidencia, el Fondo de programas especiales para la paz están entre las que entran en esa corchada que incluye un extenso listado de entidades públicas llamadas a poner el hombro, ante la necesidad de un recorte al presupuesto vigente.

El total del presupuesto del 2026

El Presupuesto General de la Nación de Colombia para 2026 se aprobó por un total de $546,9 billones de pesos.

Como es tradicional en Colombia, la mayor parte de los recursos se van en funcionamiento: $358,1 billones (65,5%). Para el servicio de la deuda se destinaron $100,4 billones (18,4%), y para la inversión pública, lo que más se requiere, quedó solo el 16 %, correspondiente a $88,4 billones.