Metro de Bogotá y TransMilenio por la Avenida 68: el estado en el que las dejará el alcalde Galán

A unas fechas concretas le apuesta el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se comprometió en el escenario del Congreso de Camacol que se adelanta en Cartagena, en el que se revisa la situación del sector de la construcción, que habitualmente ha sido motor de la economía.

La visión del mandatario sonó más optimista de lo que puede describirse de esta rama de la economía que aporta empleos y arrastra el crecimiento. Según su estadística, mientras en el total nacional las ventas de vivienda están menguadas, y se contrajeron en un 4 %, en Bogotá crecieron en un 18 %.

En ese contexto, Bogotá ha sido clave para evitar una caída mayor en vivienda. “Sin lo aportado por esta ciudad, la caída nacional sería de un 12 %”.

Adicionalmente, de acuerdo con lo manifestado por Galán, los más beneficiados han sido los ciudadanos más vulnerables, toda vez que lo que más crece es la vivienda VIS (de interés social).

Congreso Camacol 2026 Foto: Martha Morales M.

Por supuesto, son los subsidios los que impulsan el resultado de la ciudad. De hecho, destacó el peso que tienen en la aceleración de la vivienda. Así, manifestó que el programa que modificó el gobierno anterior y que lo dejó prácticamente fuera de escena: Mi casa ya impulsó el 53 % del incremento en las ventas VIS.

Metas con las obras

Durante su intervención ante los líderes de empresas constructoras que participan en el Congreso de Camacol, Galán habló del estado de las obras de Bogotá.

Se refirió al Metro, una de las que despierta mayor interés ciudadano. Al respecto, se comprometió a dejarlo en lo que se llama “marcha blanca”, es decir, en pruebas de funcionamiento, pero ya en etapa experimental, sin cobro al usuario, antes de su inauguración oficial.

En cuanto al TransMilenio por la avenida 68, Galán afirmó que quedarán terminadas.

*Noticia en desarrollo…