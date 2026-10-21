“Petro sacó a la vivienda de la agenda de crecimiento”: Guillermo Herrera, presidente de Camacol

Por donde se le mire, la vivienda va a tener un protagonismo marcado en este cuatrienio, no solo para la recuperación del sector, sino por las nuevas necesidades que planteó el terremoto del 10 de agosto, que dejó zonas en las que se requiere toda una reconstrucción.

Así lo esperan los participantes del Congreso de Camacol 2026, que se inició en Cartagena, el cual fue instalado por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay; Natalia Trujillo, presidenta de la junta de Camacol, y Guillermo Herrera, directivo de la agremiación.

Los mensajes fueron contundentes. Herrera presentó un paquete de estadísticas, pero no le faltaron las pullas: “Ahora hay una diferencia grandísima. En este gobierno podemos hablar”.

La idea expresada durante la inauguración del Congreso de Camacol 2026 la desarrolló mirando por el espejo retrovisor: “Petro sacó la vivienda de la agenda del crecimiento”, enfatizó, al tiempo que recordó lo ocurrido en 2024, cuando se acabó oficialmente el programa Mi Casa Ya, que ya había beneficiado a 380.000 familias en el país.

El directivo de Camacol expuso ante el nutrido auditorio lo que ocurría en 2022, cuando el producto interno bruto (PIB) del sector edificador representaba el 5 % y pasó a solo el 2,9 % en este año, según los datos consolidados “y no con base en los proyectados”, explicó.

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena Foto: Martha Morales M.

Cada cifra que exponía Herrera evidenciaba la magnitud del golpe que ha recibido la vivienda. Cuatro años antes, 10.000 familias renunciaban a tener vivienda por la imposibilidad de cubrir gastos, entre cuota inicial y pagos mensuales; ahora son 30.000 por mes, afirmó el presidente de Camacol.

No en vano, existen dos barreras de acceso para la adquisición de vivienda de interés social, como lo manifestó Herrera en su intervención. “Una familia necesitaría 16 años para ahorrar la cuota inicial de una propiedad, pero no alcanza porque al mismo tiempo debe continuar financiando los gastos habituales”.

Este ejercicio lo utilizó para sustentar la importancia de los subsidios. “Sin ellos, solo el 10 % de los hogares podría comprar vivienda”, enfatizó.

La reconstrucción

Herrera no pasó por alto el gran reto que representa para el sector la reconstrucción tras el sismo ocurrido en el país, con afectación en zonas específicas, muchas de ellas alejadas de los centros de desarrollo. “Se necesita intervenir 255.000 viviendas, 51.800 de las cuales están totalmente destruidas. Más de 2.000 son para reparación. En suma, se necesitarían al menos 21 billones de pesos solo para atender las necesidades de vivienda que planteó el evento sísmico”, aseguró Herrera.