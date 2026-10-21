Economía
Colpensiones sorteará 217 millones de pesos para vivienda; estos son los requisitos para participar
Conozca quiénes pueden participar, qué condiciones deben cumplir y cuándo se realizará el sorteo.
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21 de octubre de 2026 a las 10:13 a. m.
La entidad señaló quiénes pueden participar en el sorteo. Foto: Getty Images/iStockphoto
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