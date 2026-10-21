Hallan sin vida en Caldas al padre de Sonia Restrepo, viuda del cantante Yeison Jiménez

Las autoridades del departamento de Caldas encontraron este miércoles, 21 de octubre, el cuerpo sin vida de José Sigifredo Restrepo Ospina, de 59 años.

El ciudadano era padre de Sonia Restrepo, viuda del reconocido cantautor de música popular Yeison Jiménez. El hecho, registrado en la zona rural del municipio de Pensilvania, se encuentra bajo investigación oficial para determinar las causas exactas del deceso.

De acuerdo con los reportes preliminares difundidos por el diario local La Patria, el hallazgo se produjo hacia las 10:30 de la mañana en el sector conocido como Los Tanques, ubicado en la jurisdicción del municipio de Pensilvania, en el oriente caldense. Un ciudadano que transitaba por el lugar observó el cuerpo e informó de inmediato a la Policía Nacional.

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