Estrenos musicales para cerrar septiembre: Yeison Jiménez y Nico Hernández sorprenden con canción inédita; Kapo, Madonna y más

Septiembre comienza a despedirse con nueva música para todos los gustos. Artistas nacionales e internacionales aprovecharon este viernes 25 para presentar canciones, colaboraciones y hasta nuevos álbumes que pasan por la música popular, el pop, el reguetón, la salsa y los sonidos urbanos.

Greeicy Y Mike Bahía muestran por primera vez a su hijo Kai en el lanzamiento de su nueva canción ‘Sitaku’

Nico Hernández revela cómo nació su canción con Yeison Jiménez ‘Bandido Retirado’

Uno de los lanzamientos con una historia especial detrás es ‘Bandido Retirado’, la colaboración que Nico Hernández alcanzó a grabar junto a Yeison Jiménez antes de la muerte del artista y que ahora finalmente llega al público.

Hernández habló con SEMANA y reveló que la idea de trabajar juntos llevaba varios años gestándose.

“La colaboración junto al maestro Yeison Jiménez nació porque llevábamos un par de años conversando sobre grabar una canción y una tarde el maestro me envió la canción ‘Bandido Retirado’ a guitarra y a voz”, contó.

A Nico le gustó la propuesta y Yeison le dio además la oportunidad de producirla. Ambos se encontraron en julio de 2025 en un estudio de Bogotá para grabar el tema.

“Fue una sesión muy alegre, muy amena, aprendí mucho del maestro, me dio buenos consejos, me quedo con muy buenas enseñanzas”, recordó.

Entre ellas, Hernández destacó algo que admiraba especialmente de Jiménez: “Me quedo con esa disciplina, con ese empuje, con esa berraquera que tenía para estar cerca de la gente y para ser número uno”.

Nico confirmó a SEMANA que ‘Bandido Retirado’ fue la única canción que alcanzaron a grabar juntos. Los dos tenían previsto realizar el video, lanzar el sencillo y salir a promocionarlo.

Ahora Hernández concentrará los próximos meses en la promoción del tema mientras continúa su gira por Colombia, Bolivia y Estados Unidos. También trabaja en fechas para Ecuador y otros países y anticipó que vienen nuevas canciones y colaboraciones.

El joven contó lo que se viene en este cierre del 2026. Foto: Suministrada equipo Nico Hernández

Manuel Turizo y Ovy On The Drums regresan con ‘Volveré’

Ovy On The Drums y Manuel Turizo se unieron para presentar ‘Volveré’, una producción que tiene como punto de partida ‘Vuelve’, de Latin Dreams, canción que marcó la infancia de Ovy.

Años después, el productor colombiano retomó ese recuerdo y lo llevó nuevamente al estudio, esta vez con la voz de Turizo y una producción renovada.

Lorduy y Adso convierten una frase en canción

Lorduy y Adso también estrenaron ‘OKCRA’, una canción que mezcla afrobeat con elementos de salsa y cuyo particular nombre esconde la expresión “Oh, qué será”.

El sencillo nació de un juego de palabras entre ambos artistas y aborda el coqueteo y la atracción. Su videoclip, además, fue grabado en Medellín y juega con una estética urbana y referencias a la salsa de los años noventa.

Kapo presenta ‘Playa Fría’

Kapo continúa lanzando música y esta vez presenta ‘Playa Fría’, una nueva apuesta con la que mantiene los sonidos que han caracterizado su etapa reciente.

El colombiano vuelve a moverse entre ritmos tropicales y urbanos después de un periodo que ha llevado su música a públicos fuera del país.

Nanpa Básico y SOG unen fuerzas

Otro encuentro colombiano llega con Nanpa Básico y SOG, quienes presentan ‘No me morí’, combinando la propuesta lírica del rapero con la producción de SOG.

A ellos se suman Heredero con ‘Soltera’ y LosPetitFellas con ‘Buenas gracias, muchas noches.’, entre las novedades nacionales de este cierre de mes.

Taylor Swift encabeza los estrenos internacionales

Fuera de Colombia, Taylor Swift vuelve a ser protagonista con ‘Patient Zero’, una de las nuevas canciones que acompañan la expansión de The Life Of A Showgirl.

El tema aborda lo que queda después de una relación que no funcionó y forma parte de las novedades con las que la estadounidense vuelve a movilizar a sus seguidores este viernes.

Madonna y Charli XCX unen dos generaciones del pop

Madonna y Charli XCX finalmente materializaron su encuentro musical con ‘Danceteria (Afterhours)’, una nueva versión de una canción incluida originalmente en Confessions II.

La colaboración conecta dos generaciones del pop alrededor de la cultura de club, uno de los elementos que ha atravesado la propuesta musical de ambas artistas.

Tito El Bambino agranda ‘La Gerencia’

Uno de los grandes encuentros urbanos del viernes está encabezado por Tito El Bambino, quien lanzó ‘La Gerencia Remix’.

La nueva versión incorpora a Ozuna, Eladio Carrión y Ñengo Flow, que se suman a Arcángel, Wisin, Hanzel La H y Fronti. En total, ocho voces participan en una canción que supera los seis minutos y reúne distintas generaciones del reguetón.

J Álvarez continúa la saga de ‘El Dueño del Sistema’

J Álvarez también tiene un estreno de peso para cerrar septiembre. El puertorriqueño presentó ‘El Dueño del Sistema Vol. 3.5’, continuación de una de las sagas que han acompañado su trayectoria dentro de la música urbana.

El proyecto reúne 21 canciones, entre temas inéditos, colaboraciones y sencillos publicados anteriormente. Como parte de esta nueva entrega aparece ‘ANITTA’, escrita e interpretada junto a Sheeno El Sensei y Sinico.

U2 vuelve con ‘Silencio’

El rock también tiene espacio con U2, que presentó ‘Silencio’ como una de las novedades de su nueva etapa musical.

La banda irlandesa prepara Carnaval de Luz y acompañó este adelanto con un videoclip grabado en Ciudad de México.

Thalía y Luck Ra llevan un clásico al cuarteto

Thalía y Luck Ra recuperaron ‘A quién le importa’ para darle una nueva transformación. Cuatro décadas después de la publicación de la canción de Alaska y Dinarama, el tema llega ahora en versión cuarteto.

KNEECAP viene a Bogotá y Móglaí Bap habla con Arcadia: “La fiesta y la política pueden ir de la mano”

Lunay invita a Farruko a ‘Palomino’

El reguetón suma otra colaboración con Lunay y Farruko, quienes estrenaron ‘Palomino (Remix)’.

La nueva versión mantiene la esencia veraniega de la canción original y suma la voz de Farruko en una semana especialmente cargada de colaboraciones puertorriqueñas.

Charlotte Music Band presenta ‘Sigo Aquí’

La agrupación colombiana Charlotte Music Band estrenó ‘Sigo Aquí’, una balada pop escrita por Mario Acero que habla de aquellas personas y momentos que permanecen en la memoria aunque la vida termine llevando a cada uno por caminos diferentes.

El lanzamiento llega mientras la banda continúa presentando en distintos escenarios del país su espectáculo ‘Máquina del Tiempo’.

Rey Lancheros estrena ‘Que critiquen’

Rey Lancheros, conocido como ‘El boyacense de paso firme’, también se suma a los estrenos con ‘Que critiquen’, una canción con la que el artista de música popular abre una nueva etapa de su carrera.

Entre otros lanzamientos que también marcan el cierre de septiembre aparecen Joaquina con ‘Ya no estoy’, Ruslana con ‘Mi Vocablo’, EMJAY y DannyLux con ‘Te vas alejando’ y Katteyes con ‘Nena Bad Bitch’.

Así, el último viernes del mes deja desde grandes regresos internacionales hasta apuestas colombianas que buscan abrirse espacio. Entre todas ellas, ‘Bandido Retirado’ llega con una historia particular: fue la única canción que Nico Hernández alcanzó a grabar junto a Yeison Jiménez y un proyecto que ahora busca terminar de llevar al público tal como ambos lo habían planeado.