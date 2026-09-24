Horarios oficiales de Rock al Parque 2026: prográmese para ver a Mon Laferte, Rata Blanca y Apocalyptica

El festival gratuito más emblemático de Bogotá se alista para una edición histórica. Los próximos 10, 11 y 12 de octubre de 2026, el Parque Simón Bolívar albergará la celebración de los 30 años de Rock al Parque con la confirmación oficial de sus horarios y una novedad en su infraestructura: la adición de un cuarto escenario que ampliará la oferta musical del evento.

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Según la organización del evento, la adición del denominado Escenario BBC —patrocinado por la firma cervecera homónima— permitió integrar 21 agrupaciones adicionales al cartel, alcanzando una cifra de más de 80 presentaciones entre actos locales, nacionales e internacionales.

Entre las adiciones destacadas para este nuevo espacio se encuentra la banda paisa Kraken, pionera del hard rock nacional que se presenta con la voz de Roxana Restrepo; el proyecto solista de Nicolai Fella (vocalista de LosPetitFellas), y la agrupación bogotana de reggae dub Nawal.

La edición número 30 reunirá más de 60 agrupaciones. Además, habrá un escenario de experiencias con bandas que han hecho parte de la historia del evento y con artistas invitados de otros festivales. Foto: Idartes

Programación por días: horarios y distribución

La grilla horaria ya se encuentra disponible para que los asistentes planifiquen su recorrido durante el puente festivo de octubre:

Sábado 10 de octubre: inclinación hacia el metal y el punk

Escenario Plaza: La jornada inicia a las 14:00 horas con Solegnium, pasando por Narcocracia (14:55), Vein (15:50), Hellbutcher (16:50), Burning Witches (18:00), Stratovarius (19:15), Perpetual Warfare (20:35) y finalizando con Apocalyptica a las 21:45.

La jornada inicia a las 14:00 horas con Solegnium, pasando por Narcocracia (14:55), Vein (15:50), Hellbutcher (16:50), Burning Witches (18:00), Stratovarius (19:15), Perpetual Warfare (20:35) y finalizando con a las 21:45. Escenario Bio (Vans): Maskhera (15:20), Ataque de Pánico (16:15), Syracusæ (17:15), Entre los enterrados y yo (18:15), Valore (19:20), Grave (20:20) y Triptykon (21:30).

Maskhera (15:20), Ataque de Pánico (16:15), Syracusæ (17:15), Entre los enterrados y yo (18:15), Valore (19:20), Grave (20:20) y Triptykon (21:30). Escenario ECO: No Dependiente (15:00), End It (15:55), Agua Bendita (17:00), Nadie (18:05), IRA (19:10) y Darkest Hour (20:15).

No Dependiente (15:00), End It (15:55), Agua Bendita (17:00), Nadie (18:05), IRA (19:10) y Darkest Hour (20:15). Escenario BBC: Oscuridad (14:50), El EM3 (15:50), Real House of Hate (16:55), Kraken (18:00), Info (19:05), Pornomotora (20:10) y Los Setas (21:15).

Domingo 11 de octubre: diversidad de ritmos, ska y canción de autor

Escenario Plaza: Niña Lobo (14:00), Alto Grado (15:10), Claudio Narea - Los Prisioneros (16:15), Iseo & Dodosound (17:30), Serú Girán (18:45), Esteman (20:10) y el cierre a cargo de Mon Laferte (21:30).

Niña Lobo (14:00), Alto Grado (15:10), Claudio Narea - Los Prisioneros (16:15), Iseo & Dodosound (17:30), Serú Girán (18:45), Esteman (20:10) y el cierre a cargo de (21:30). Escenario Bio (Vans): La Brigada RPF (14:30), El Punto Ska (15:25), Desorden Público (16:25), Tokio Ska Paradise Orchestra (17:35), Green Valley (18:45), Skampida (19:50) y Gondwana & Quique Neira (21:00).

La Brigada RPF (14:30), El Punto Ska (15:25), Desorden Público (16:25), Tokio Ska Paradise Orchestra (17:35), Green Valley (18:45), Skampida (19:50) y Gondwana & Quique Neira (21:00). Escenario ECO: Brina Quoya (14:30), Elsa Riveros (15:25), Lo mismo decían de Juana (16:20), Los Tetas (17:15), La Monky Band (18:25), Porter (19:25) y Bandalos Chinos (20:35).

Brina Quoya (14:30), Elsa Riveros (15:25), Lo mismo decían de Juana (16:20), Los Tetas (17:15), La Monky Band (18:25), Porter (19:25) y Bandalos Chinos (20:35). Escenario BBC: Últimos Nietos (14:20), Nawal (15:25), Wañukta Tonic (16:30), Margarita Siempre Viva (17:35), Medved (18:35), Doris Vespa (19:35) y Nicolai Fella (20:40).

Lunes 12 de octubre: rock en español, fusión y sonidos urbanos

Escenario Plaza: Pez Errante (14:00), Lutter (14:55), División Minúscula (16:00), Ratones Paranoicos (17:10), Boca de Serpiente (18:20), Ministry (19:30) y Rata Blanca (21:00).

Pez Errante (14:00), Lutter (14:55), División Minúscula (16:00), Ratones Paranoicos (17:10), Boca de Serpiente (18:20), Ministry (19:30) y (21:00). Escenario Bio (Vans): Las Fokin Biches (14:00), Sistema de Entretenimiento (15:05), Trotsky Vengarán (16:10), V de Volumen (17:15), Stayway (18:10), Editors (19:10) y Los Bunkers (20:30).

Las Fokin Biches (14:00), Sistema de Entretenimiento (15:05), Trotsky Vengarán (16:10), V de Volumen (17:15), Stayway (18:10), Editors (19:10) y Los Bunkers (20:30). Escenario ECO: Casi (15:00), Argel (16:00), Lika Nova (17:05), Alcalá Norte (18:00), Laura Pérez (19:05) y Lucio Feuillet (20:00).

Casi (15:00), Argel (16:00), Lika Nova (17:05), Alcalá Norte (18:00), Laura Pérez (19:05) y Lucio Feuillet (20:00). Escenario BBC: The Klaxon (14:00), La Severa Matacera (15:05), Tizishi (16:10), Zalama Crew (17:15), Los Elefantes (18:20), Ghetto Kumbé (19:25) y Kill the Clowns (20:30).

La entrada al evento continuará siendo completamente libre y sin costo para los ciudadanos, consolidando su estatus como uno de los festivales al aire libre más masivos de América Latina.