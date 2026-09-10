De qué trata ‘En coma’, el thriller médico de Netflix grabado en Bogotá que apuesta por los capítulos cortos

El catálogo de la plataforma de streaming Netflix suma una nueva producción de factura nacional. Se trata de ‘En coma’, una propuesta audiovisual grabada en Bogotá que se adentra en el género del thriller médico para abordar una problemática compleja y poco explorada en la ficción local: la red clandestina de donación y tráfico de órganos.

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Producida por CMO Producciones, la obra destaca por su formato de episodios breves, conocido en la industria como microserie o serie corta, orientada a un consumo ágil sin perder la intensidad dramática.

La historia gira en torno a Anabel Roldán, una ejecutiva de alto perfil que sufre un grave accidente de tránsito. Tras el impacto, la mujer es trasladada de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos de un centro hospitalario, donde queda postrada en estado de coma irreversible.

Sin embargo, el riesgo para la protagonista no concluye con el diagnóstico médico. En la clandestinidad del hospital opera una red de tráfico de órganos que busca inducir la muerte de Anabel para comercializar su corazón.

El contrapeso dramático lo ejerce Rafael, un enfermero del centro médico que posee una habilidad particular: la capacidad de comunicarse con personas que se encuentran al borde de la muerte o en coma.

Al percatarse de las intenciones de la red criminal, Rafael asume la tarea de proteger la vida de Anabel y evitar que los victimarios ejecuten su plan.

La producción reúne a figuras reconocidas de la televisión y el cine colombiano en sus papeles principales y secundarios:

Rami Herrera (Anabel Roldán): Interpreta a la ejecutiva en estado crítico. Herrera ha participado anteriormente en producciones de alcance nacional e internacional como La sustituta , Medusa , Distrito Salvaje y La ley del corazón .

Interpreta a la ejecutiva en estado crítico. Herrera ha participado anteriormente en producciones de alcance nacional e internacional como , , y . Jerónimo Cantillo (Rafael): Encarna al enfermero dispuesto a salvar a la protagonista. Cantillo cuenta con experiencia en títulos como Aníbal ‘Sensación’ Velásquez , Verdad oculta , Rebelde (versión de Netflix) y Pasión de gavilanes .

Encarna al enfermero dispuesto a salvar a la protagonista. Cantillo cuenta con experiencia en títulos como , , (versión de Netflix) y . Julián Trujillo: Interpreta al interés sentimental de Anabel, quien enfrenta la encrucijada emocional tras el accidente de la joven. El actor es recordado por su rol en la producción Enfermeras .

Interpreta al interés sentimental de Anabel, quien enfrenta la encrucijada emocional tras el accidente de la joven. El actor es recordado por su rol en la producción . Paola Moreno (Lucía): Da vida a un personaje escéptico ante la conducta de Rafael frente a la paciente. Moreno ha figurado en títulos como Te la dedico, La ley del corazón y La nieta elegida.

El reparto se completa con la participación de actores de amplia trayectoria en la industria audiovisual del país, entre los que destacan Marcela Carvajal, Leonardo Acosta y Susana Torres.

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El lanzamiento de ‘En coma’ refleja la constante apuesta de las plataformas globales por la producción de contenido en Colombia, al tiempo que explora el formato de microserie, diseñado para captar audiencias que prefieren narrativas directas con arcos de tensión concentrados en pocos minutos por episodio.

Con esta entrega, la ficción colombiana vuelve a tocar la temática de la medicina y el tráfico de órganos dentro de las plataformas de distribución masiva, apelando al suspenso y a elementos sobrenaturales dentro del entorno hospitalario.