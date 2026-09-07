A tres años de su muerte, la historia no contada de Matthew Perry llegará a Netflix en una miniserie

El próximo 27 de octubre de 2026, víspera del tercer aniversario del fallecimiento del actor Matthew Perry, la plataforma de streaming Netflix estrenará The One About Matthew Perry.

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La miniserie documental de tres episodios abordará la trayectoria personal y profesional del intérprete que dio vida al icónico personaje de Chandler Bing en la comedia Friends, explorando aspectos inéditos de su vida previa a la fama y su lucha pública contra las adicciones.

Matthew Perry (Photo by Frederick M. Brown/Getty Images) Foto: Getty Images

A diferencia de otras producciones biografías, este proyecto cuenta con la participación directa del entorno cercano del actor.

Su hermana menor, Mia Perry Bowick, figura como narradora principal y fuente central del relato. Según comunicó la plataforma de producción, la serie incorporará fotografías y material de video inédito procedente del archivo privado de la familia Perry.

“Me ha llevado tiempo sentirme preparada para compartir estos recuerdos y lo que significó amar a Matthew a través de toda la complejidad de su vida; verlo como una persona completa, no solo como Chandler, ni solo como alguien que luchaba contra la adicción”, declaró Perry Bowick en un comunicado oficial difundido por el servicio de streaming.

La dirección del proyecto está a cargo de Mary Robertson, cineasta reconocida con tres premios Emmy por producciones documentales de investigación.

Robertson lidera la realización junto a un equipo de producción ejecutiva integrado por Lisa Kalikow, Eli Holzman, Aaron Saidman y Lora Moftah. “Nos propusimos crear esta serie para que quienes conocieron y amaron a Matthew revelen a la persona detrás de la figura pública”, explicó la directora sobre el enfoque de la obra.

Entre 1994 y 2004, Matthew Perry interpretó a Chandler Bing a lo largo de 236 episodios en Friends, desempeño que lo convirtió en un referente de la televisión global.

Sin embargo, en paralelo a su éxito profesional, el actor enfrentó un severo proceso de adicción al alcohol y a medicamentos recetados, una problemática que él mismo visibilizó en la etapa final de su vida.

En sus memorias de 2022, tituladas Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, Perry detalló su paso por 15 centros de rehabilitación y el impacto económico y personal de su tratamiento. En el libro, el actor expresó que, si bien reconocía el valor de su trabajo en la televisión, su principal aspiración era ser recordado por brindar apoyo a personas con diagnósticos similares de adicción.

Asimismo, la producción abordará facetas poco difundidas de su juventud en Canadá, donde antes de dedicarse a la actuación se posicionó como un jugador destacado en el tenis juvenil de ese país.

Matthew Perry falleció el 28 de octubre de 2023, a los 54 años, en su residencia de Los Ángeles, California, donde fue hallado sin vida en un jacuzzi. Meses después, la autopsia realizada por el Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles determinó que la causa principal del deceso correspondió a los “efectos agudos de la ketamina”, catalogando el hecho como un accidente.

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En agosto de 2024, una investigación conjunta entre autoridades locales y federales de Estados Unidos derivó en la imputación de cinco personas vinculadas con el suministro ilegal de la sustancia al actor, entre ellas médicos y su asistente personal. La evolución de estos procesos legales forma parte del contexto que rodea el legado del intérprete.

Hasta la fecha, Netflix no ha confirmado si los compañeros de reparto del elenco principal de Friends, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer, participarán con testimonios dentro de los tres episodios de la miniserie.