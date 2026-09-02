‘Medusa’: tráiler oficial de la segunda temporada de la serie de Netflix; se revela la esperada fecha de estreno

Netflix arrasó con el estreno de Medusa, una producción internacional que contó con el talento colombiano como base. Su historia cautivó a millones de personas, las cuales ubicaron la serie en los primeros lugares de lo más visto.

Netflix paraliza con reconocida serie que suma casi 10 millones de visualizaciones; es top 1 en 34 países

Tras la primera temporada, la plataforma de streaming sorprendió con la llegada de la segunda entrega, la cual verá la luz muy pronto. Esta fase del relato integrará elementos que quedaron sueltos en el pasado, dándole un giro a los protagonistas.

Según lo que se pudo conocer, esta temporada destapará peligros, misterios e intrigas, colocando en apuros a más de uno.

Luego del atentado que afecta a Cristian, Bárbara y Danger emprenden el regreso a Barranquilla, donde la situación familiar y empresarial toma un nuevo rumbo. En medio de las amenazas que la rodean, Bárbara decide ponerse al frente del conglomerado de su familia y asumir una responsabilidad que implica grandes riesgos.

Por otro lado, Danger comienza una búsqueda para esclarecer quién se encuentra detrás de “El Demonio Hidalgo”, cuya identidad y secretos podrían resultar determinantes para el desarrollo de los acontecimientos.

La trama también marca la salida de Esteban de prisión. Dispuesto a recuperar la influencia que perdió, regresa decidido a retomar el poder. Sin embargo, sus intereses terminarán relacionados con el proceso judicial de Damián, mientras crece una lucha atravesada por ambiciones, conflictos familiares y la disputa por el control de los negocios.

El reparto está integrado por Juanita Acosta, Manolo Cardona, Carlos Torres, Diego Trujillo, Mabel Moreno, Sebastián Martínez, Karen Martínez, Andrea Duro y Juan Pablo Urrego.