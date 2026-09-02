Robaron a José Enamorado en Brasil: así fue la estafa de película por medio de WhatsApp

José Enamorado fue víctima de estafadores en Brasil. Según los primeros reportes, al futbolista colombiano le escribieron por WhastApp haciéndose pasar por su entrenador Luis Castro y le sacaron una cifra millonaria.

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La denuncia ya se encuentra bajo investigación de las autoridades en Porto Alegre, ciudad en la que Enamorado se erradicó desde el año pasado cuando firmó contrato con Gremio.

“Se identificaron como objetivos a jugadores y personalidades vinculadas a clubes de otros estados, un equipo de fútbol europeo y un artista de renombre nacional”, informó Globo Esporte sobre la red de estafadores.

Aunque varios miembros del plantel de Gremio recibieron mensajes de ese perfil falso en WhatsApp, José Enamorado fue el gran damnificado por una transferencia económica de 22.500 reales (14 millones de pesos colombianos).

Globo Esporte explicó que “el falso entrenador mantuvo una conversación durante varios días, preguntándole sobre su rutina, su familia y su rendimiento en los entrenamientos, además de elogiar su dedicación. En cierto momento, le pidió al jugador que no comentara este contacto con los demás, en un intento por aislar a la víctima y evitar que se descubriera la estafa”.

Pasó dinero por una aplicación

Después de ganarse la confianza de Enamorado, el sujeto señalado le pidió dinero a través de PIX (aplicación de pagos instantáneos que funciona en Brasil).

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“Realizó la solicitud de ayuda económica, alegando que era para apoyar a un grupo social en Río de Janeiro mediante la donación de canastas de alimentos básicos. La solicitud consistía en 300 canastas de alimentos, a 75 reales cada una, por un total de 22.500 reales. El 6 de mayo de este año, envió una clave PIX aleatoria, afirmando que pertenecía a alguien supuestamente responsable de la institución, e instruyó al atleta para que realizara el pago”, añade el medio brasileño.

Enamorado estuvo a punto de salvarse, pero terminó transfiriendo el dinero que le habían pedido en nombre de su propio entrenador. “Un primer intento de transferencia fue bloqueado debido al límite diario de transacciones bancarias de la víctima, lo que llevó al estafador a reprogramar el pago para la mañana siguiente y, una vez más, solicitar confidencialidad”, agregó GE.

La estafa se realizó a través de WhatsApp Foto: Anadolu via Getty Images

Más adelante intentaron seguirlo estafando, mencionando a otros miembros de la plantilla principal de Gremio. “Para reforzar la legitimidad de la solicitud y presionar a la víctima, el sospechoso incluso mencionó la colaboración de otros atletas del equipo. El nuevo traspaso no se concretó porque también excedía el límite diario de transacciones financieras de la víctima, lo que interrumpió la serie de estafas”, asegura la información.

José Enamorado tiene contrato con Gremio hasta 2028 y no parece encaminado a salir pese a la gravedad de los hechos. De hecho, está convocado para el clásico del este jueves contra Inter de Porto Alegre por la Copa de Brasil.