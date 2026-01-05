Deportes

Hay nueva versión del negocio entre River Plate y José Enamorado: esto pasó con Gremio

Aunque parecía que Enamorado podía llegar a River Plate, Gremio de Brasil se interpuso en los planes. Eso, o que con el elenco millonario no hubo nada serio. Se supo la verdad.

Redacción Deportes
6 de enero de 2026, 2:50 a. m.
¿Qué pasó con el negocio entre River Plate y Enamorado? Parece que Gremio fue el único en ofertar.
¿Qué pasó con el negocio entre River Plate y Enamorado? Parece que Gremio fue el único en ofertar. Foto: Getty Images

A falta de oficialización, pero con todo ya casi listo, José Enamorado será nuevo jugador de Gremio. Sin embargo, semanas atrás, la prensa había revelado que River Plate había preguntado a Junior por el atacante; algo que, finalmente, no se dio.

Fue la prensa deportiva en Colombia la que instaló el rumor de que José Enamorado iba a llegar a River Plate. Pero este lunes, 5 de enero de 2026, el periodista Carlos Antonio Vélez reveló que se trató de “humo”, o rumor.

“Gremio fue el único que se interesó y se lo llevó”

Por medio de su cuenta de X, Carlos Antonio dejó claro que el único equipo que se interesó por José David Enamorado fue Gremio. Por eso, el cuadro brasileño desembolsó el dinero a Junior, y Real Cartagena, para hacerse con los servicios del joven futbolista.

“Era ahora o nunca. Enamorado encontró sitio en Brasil. Gremio fue el único que se interesó y se lo llevó. Confirmado tengo que lo de River Plate fue humo”, aclaró tajante Vélez, uno de los periodistas deportivos más reconocidos en Colombia.

Y añadió: “Tiene grandes condiciones pero es intermitente y frágil para el mercado internacional de élite. Con un puñado de partidos, eso sí todos importantes, dio el paso que en Noviembre parecía imposible. Que aproveche, es lo que hay”.

¿Cuánto ganará Junior por el paso de José Enamorado a Gremio?

Afirma el periodista José Hugo Illera, cercano a Junior de Barranquilla, que Gremio de Brasil pagará 3 millones de dólares por José Enamorado. Sin embargo, la plata no solo le llega a Junior, sino también a Real Cartagena.

Con base a lo dicho por el periodista referenciado, a Junior le corresponde el 60% de lo que paguen por José Enamorado; es decir, de esos 3 millones de dólares, serían 1.8 millones de dólares. O sea que que a Real Cartagena le llegarán 1.2 millones de dólares.

Será la primera experiencia internacional para José Enamorado, quien en Colombia ha vestido los colores de Orsomarso, Equidad, Deportivo Cali, Real Cartagena, Santa Fe y Junior de Barranquilla.

José Enamorado cuando jugaba con Real Cartagena.
José Enamorado cuando jugaba con Real Cartagena. Foto: Colprensa - cortesía Dimayor.

Para muchos, Gremio se llevó a uno de los mejores futbolistas de la Liga BetPlay 2025-ll. Su papel fundamental en la estrella 11 del tiburón, ante Tolima, lo deja como el héroe de Junior de Barranquilla en un título que liquidaron con facilidad.

Es la misma prensa deportiva en Colombia la que afirma que, ante la salida de José Enamorado a Gremio, Junior de Barranquilla contratará en su lugar a Cristian Barrios, que llegaría desde América de Cali.

