De muchos valores se habló en el negocio de José Enamorado a Gremio de Brasil. En algún momento se llegó hasta a mencionar que los valores del trato oscilarían entre los 4-5 millones de dólares, pero al final fue menos lo pagado por los de Porto Alegre para hacerse con el 100% de los derechos del atacante.

Este lunes estaba prevista la definición del futuro del jugador que salió campeón, siendo figura hace un par de semanas. A la sede administrativa del elenco rojiblanco llegó Enamorado, diciendo que “en estos días sabremos lo que nos depara el futuro”.

Si bien el 10 daba algo de esperanzas, se sabía que estaba más que consumado su paso al exterior. Restaban cuestiones mínimas, las cuales pudieron ser resueltas en las últimas horas.

Diario Deportes, al pendiente de la actualidad de los barranquilleros, fue la que dio a conocer que el trato llegó a su fin de manera satisfactoria. A su vez, fue el medio que reveló la megacifra que acabó pagado Gremio por Enamorado.

De acuerdo a los mencionados: “la negociación alcanzó los US 3.000.000 ($11.279.645.730) por el 100% de los derechos federativos. De estos, Junior cede el 60% y el Real Cartagena el 40%”.

A la hora de la repartición, se podría decir que a Junior le van a corresponder unos $6.767.787.438, mientras que los cartageneros ganarán hasta unos $4.511.858.292, aproximadamente.

Ya no existe forma para que dicho acuerdo se vaya al piso. Al parecer, entre clubes ya ultiman detalles. “Junior y Gremio están en la etapa de revisión de documentos, finiquito de trámites, garantías bancarias y firmas para hacer oficial el negocio”, completan.

Junior ya le tiene reemplazo a Enamorado

A la par de que Junior estaba negociando en el exterior por José Enamorado, en Colombia se apuró para concretar el reemplazo natural del extremo para la Copa Libertadores 2026.

Desde hace días se venía hablando de esto, pero un negocio dependía del otro. Al hacerse ya lo del que va a Brasil, también está a escasos detalles que Cristian Barrios pase de Junior al América de Cali.

Julián Capera, de ESPN, fue uno de esos primeros periodistas que dio a conocer el 2 de enero la posibilidad latente de que ese trato se diera: “Junior de Barranquilla está cerca de llegar a un acuerdo con América de Cali para la transferencia de Cristian Barrios”.

Como se mencionó anteriormente, un acuerdo estaba sujeto al otro. Al ya resolverse uno, Junior sin contemplación, se lanzó a firmar al nuevo extremo en lugar de Enamorado que será Barrios.

Felipe Sierra, periodista deportivo, dio a conocer los detalles de la otra operación que estaba prevista y era cuestión de que se le diera luz verde a una para que se pudiera seguir con la otra.

“Junior le acaba de informar a América que cierra la operación de Enamorado a Gremio y que proceden a hacer el negocio por Cristian Barrios (27)”, precisó.

“El ‘tiburón’ comprará un porcentaje del extremo que firmará su contrato por 3 años (hasta diciembre de 2028)”, del futuro que le deparará a Cristian Barrios en el vigente campeón de Colombia.