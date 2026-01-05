El polémico fichaje confirmado de Junior que le tiró a los hinchas: ahora se retracta

Junior de Barranquilla no para de moverse en el mercado de fichajes de cara a lo que serán sus retos del 2026. Durante el pasado fin de semana, el cuadro rojiblanco definió la llegada de un nuevo hombre y la salida de otro del plantel.

Quien aterrizó en suelo barranquillero fue el volante, Juan David Ríos. Dicho volante será el reemplazo de Didier Moreno, el cual tendría todo pactado para moverse a Independiente Medellín.

Juan David Ríos vs. Junior de Barranquilla mientras era parte del Pereira Foto: Colprensa

A su arribo a la que será su nueva casa, Ríos habló con los medios de comunicación. “Muy contento con este reto grande. Todo empezó anteayer, en dos horitas todo se concretó”, reveló del trato que se desarrolló sin complicaciones y con celeridad.

Para el volante parecía ser un anhelo de año nuevo tener una oportunidad en un equipo tradicional: “Esto es de Dios, le pedí jugar en un equipo grande y se me dio”.

Jefe de Junior va a sacarle otra figura al América: llamada ya se hizo y todo se encamina

La tiradera a los hinchas de Junior

A la par de lo que fue su arribo a Curramba, fue cuestionado por algunas rencillas pasadas que tuvo con la afición de Junior, en donde criticó la cantidad de hinchas que acudían al estadio Metropolitano.

De ese encontronazo con quienes ahora lo apoyarán, se retractó y confesó lo que ahora hará por resarcirse: “Son mis características... ahora toca es responder en la cancha. Debo responder y no hablar tanto”.

Las primeras palabras de Juan David Ríos al llegar a Barranquilla para finiquitar su vinculación a Junior. pic.twitter.com/kydmCUsa7I — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) January 4, 2026

Sobre la responsabilidad que ahora recae en su espalda de reemplazar a un hombre que fue campeón y referente del último tiempo: “Tengo que hacer lo mío. Respetar lo que hizo (Didier Moreno) y hacer mi historia”.

Durante este lunes, a la llegada a la sede del Junior para exámenes médicos, así como firma del contrato, Ríos recalcó que: “Vengo a darla toda”, sumó comprometido.

Para la nueva incorporación de los tiburones, así como para todo el plantel, su primer reto del 2026 será la Superliga colombiana, en la que se enfrentarán a Independiente Santa Fe.

Deportivo Cali pega otro mordisco: sacó la chequera y le quitó una pieza clave al Junior

Serán dos juegos: la ida (Barranquilla) y la vuelta (Bogotá) a jugarse el próximo 15 y 21 de enero, respectivamente. Ambos compromisos se jugarán desde las 7:30 p.m.

Justo en la mitad de los dos duelos también estará la vuelta a la Liga BetPlay, en la que tendrán que enfrentarse a Deportes Tolima.

Más movidas de Junior para 2026

Antes de que se reinicie el FPC de manera formal, Junior deberá definir el futuro de varios de sus elementos con los que salió campeón en el 2025-II.

José Enamorado, Teófilo Gutiérrez y Jermein Peña son algunos de estos casos. Del primero y el último, estos podrían ser transferidos al exterior gracias a su edad, así como el buen rendimiento que tuvieron durante el título de liga local logrado.

José David Enamorado estaría a puto de salir del Junior para 2026. Foto: Colprensa - API.

Sobre el extremo hay que decir que de este se dijo que ya había un acuerdo con Gremio, de Brasil. No obstante, este permanece cauto y cumple sus obligaciones con Junior mientras se da como tal el anuncio final.

Por su parte, el defensa confesó que tiene ofertas de Turquía, Brasil y Argentina, pero su deseo es permanecer un tiempo más en Junior.

‘Teo’ es un experimentado que no le queda mucho en el balompié, pero es una pieza para la Copa Libertadores sería clave. Ya será decisión de los Char si le renuevan el contrato.