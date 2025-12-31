Deportivo Cali pega otro mordisco: sacó la chequera y le quitó una pieza clave al Junior

Deportivo Cali sigue dando de qué hablar en el mercado de fichajes. La nueva dirigencia está invirtiendo y acaba de amarrar otro fichaje interesante que llega como campeón desde el Junior de Barranquilla.

Se trata de Steven ‘Tití’ Rodríguez, delantero que fue clave en la undécima estrella del conjunto tiburón. Aunque no era habitual titular, a la sombra de Guillermo Paiva, el atacante antioqueño marcó seis goles en el segundo semestre y aportó para la conquista del título.

No obstante, Rodríguez le anunció a la dirigencia de Junior que su deseo era tener más minutos y saldrá en condición de préstamo por un año.

En la lista había varios equipos interesados por contratarlo, pero fue Deportivo Cali el que le ofreció las mejores condiciones salariales.

Tití llegará a competir por el puesto junto a Juan Ignancio Dinneno, otro de los fichajes rimbombantes que firmó la nueva dirigencia del conjunto azucarero.

Steven 'Tití' Rodríguez, delantero del Junior de Barranquilla Foto: NurPhoto via Getty Images

El más contento con este movido mercado de fichajes es Alberto Gamero, que ahora sí tendrá herramientas para salir de la zona de descenso e incluso pelear por algún trofeo en 2026.

Al entrenador samario le dieron el voto de confianza a pesar de los malos resultados en el segundo semestre de este año. Deportivo Cali se quedó por fuera de los cuadrangulares y desde muy temprano empezó a reconstruir el proyecto.

Además de Dinneno, sumaron fichajes importantes en todas las líneas como Pedro Gallese, Fernando Álvarez o Bebelo Reynoso. En camino también hay otros nombres interesantes, como el de Daniel Giraldo o Ronaldo Pájaro.

Sin competencia internacional, Deportivo Cali podrá enfocar todos sus esfuerzos en clasificar a los cuadrangulares y pelear por el título a mediados del próximo año.

Gamero ya sabe lo que es ser campeón con casi todos los equipos que dirigió en Colombia: lo logró en Boyacá Chicó, Deportes Tolima y también con Millonarios.

El nuevo delantero del Deportivo Cali

Una de las falencias que encontró Alberto Gamero fue en la zona ofensiva. Avilés Hurtado ayudó con algunos goles, pero no fue suficiente para obtener los resultados que esperaba la anterior dirigencia.

La llegada de Dinneno fue un bálsamo de tranquilidad para la hinchada verdiblanca, aunque todavía existe la sensación de que falta más pólvora en ataque.

Por eso, ilusiona la llegada de Tití Rodríguez, quien fue revulsivo de lujo en el Junior y ahora quiere quedarse con un puesto en el once inicialista.

Con el cuadro tiburón ha disputado un total de 110 partidos, en los que marcó 25 goles. Rodríguez también vistió la camiseta de Alianza FC, Independiente Medellín, Leones, Envigado, e incluso jugó en el exterior con el Sri Pahang de Malasia.