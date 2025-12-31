Deportes

Deportivo Cali pega otro mordisco: sacó la chequera y le quitó una pieza clave al Junior

Se suma otro fichaje de peso para la nómina del cuadro azucarero y Alberto Gamero ya se frota las manos.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

31 de diciembre de 2025, 3:01 p. m.
Alberto Gamero pescó otro jugador en el Junior de Barranquilla
Alberto Gamero pescó otro jugador en el Junior de Barranquilla Foto: Jorge Orozco // Colprensa

Deportivo Cali sigue dando de qué hablar en el mercado de fichajes. La nueva dirigencia está invirtiendo y acaba de amarrar otro fichaje interesante que llega como campeón desde el Junior de Barranquilla.

Se trata de Steven ‘Tití’ Rodríguez, delantero que fue clave en la undécima estrella del conjunto tiburón. Aunque no era habitual titular, a la sombra de Guillermo Paiva, el atacante antioqueño marcó seis goles en el segundo semestre y aportó para la conquista del título.

Definido el futuro de José Enamorado: Fuad Char hizo anuncio oficial que retumba en Junior

No obstante, Rodríguez le anunció a la dirigencia de Junior que su deseo era tener más minutos y saldrá en condición de préstamo por un año.

En la lista había varios equipos interesados por contratarlo, pero fue Deportivo Cali el que le ofreció las mejores condiciones salariales.

Deportes

Pelea de capos en la interna de Atlético Nacional: así relató las “pute...” uno de los implicados

Deportes

Desolador parte de Real Madrid sobre Kylian Mbappé a horas de acabarse el 2025: salud perjudicada

Deportes

Hospitalizan a Roberto Carlos tras sufrir un infarto en Brasil: esto se sabe sobre su salud

Deportes

Así fueron los últimos segundos de Antena 2: audio revela cómo salió del aire tras 37 años

Deportes

Atlético Nacional se pronunció sobre el fichaje de Santiago Arias: dieron tajante respuesta

Deportes

América de Cali buscaría a delantero uruguayo avaluado en 1 millón de euros: juega en Colón de Argentina

Deportes

Oficial: Deportivo Pereira anunció su nuevo técnico en medio de una profunda crisis deportiva

Deportes

Alberto Gamero confirmó el siguiente fichaje de lujo para Deportivo Cali: “Lo vamos a traer”

Deportes

Deportivo Cali rompe el mercado: nuevo goleador es oficial y viene de un gigante de Brasil

Deportes

El jugador que Gamero puso en Deportivo Cali y que ahora suena para Millonarios: pasó por Santa Fe

Tití llegará a competir por el puesto junto a Juan Ignancio Dinneno, otro de los fichajes rimbombantes que firmó la nueva dirigencia del conjunto azucarero.

Steven Rodriguez of Atletico Junior participates in the match between Independiente Santa Fe and Atletico Junior on Matchday 18 of the DIMAYOR I 2025 BetPlay League, played at the Nemesio Camacho El Campin Stadium in Bogota, Colombia. (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images)
Steven 'Tití' Rodríguez, delantero del Junior de Barranquilla Foto: NurPhoto via Getty Images

El más contento con este movido mercado de fichajes es Alberto Gamero, que ahora sí tendrá herramientas para salir de la zona de descenso e incluso pelear por algún trofeo en 2026.

Al entrenador samario le dieron el voto de confianza a pesar de los malos resultados en el segundo semestre de este año. Deportivo Cali se quedó por fuera de los cuadrangulares y desde muy temprano empezó a reconstruir el proyecto.

Así fueron los últimos segundos de Antena 2: audio revela cómo salió del aire tras 37 años

Además de Dinneno, sumaron fichajes importantes en todas las líneas como Pedro Gallese, Fernando Álvarez o Bebelo Reynoso. En camino también hay otros nombres interesantes, como el de Daniel Giraldo o Ronaldo Pájaro.

Sin competencia internacional, Deportivo Cali podrá enfocar todos sus esfuerzos en clasificar a los cuadrangulares y pelear por el título a mediados del próximo año.

Gamero ya sabe lo que es ser campeón con casi todos los equipos que dirigió en Colombia: lo logró en Boyacá Chicó, Deportes Tolima y también con Millonarios.

El nuevo delantero del Deportivo Cali

Una de las falencias que encontró Alberto Gamero fue en la zona ofensiva. Avilés Hurtado ayudó con algunos goles, pero no fue suficiente para obtener los resultados que esperaba la anterior dirigencia.

La llegada de Dinneno fue un bálsamo de tranquilidad para la hinchada verdiblanca, aunque todavía existe la sensación de que falta más pólvora en ataque.

Por eso, ilusiona la llegada de Tití Rodríguez, quien fue revulsivo de lujo en el Junior y ahora quiere quedarse con un puesto en el once inicialista.

Con el cuadro tiburón ha disputado un total de 110 partidos, en los que marcó 25 goles. Rodríguez también vistió la camiseta de Alianza FC, Independiente Medellín, Leones, Envigado, e incluso jugó en el exterior con el Sri Pahang de Malasia.

Más de Deportes

Dos de los capos de Atlético Nacional tuvieron más de una discusión años atrás.

Pelea de capos en la interna de Atlético Nacional: así relató las “pute...” uno de los implicados

Alberto Gamero pescó otro jugador en el Junior de Barranquilla.

Deportivo Cali pega otro mordisco: sacó la chequera y le quitó una pieza clave al Junior

Kylian Mbappé sufrió lesión de consideración al término de 2025

Desolador parte de Real Madrid sobre Kylian Mbappé a horas de acabarse el 2025: salud perjudicada

Brazilian football star Roberto Carlos interacts with the media at Tribhuvan International Airport in Kathmandu, Nepal, on April 22, 2025. Carlos arrives in Nepal to attend the ongoing Nepal Super League (NSL) at Dashrath Stadium as a special guest. Widely regarded as one of the greatest left-backs in football history, Carlos makes his senior debut for Brazil in 1992. He earns over 120 caps for the national team and is instrumental in Brazil's 2002 FIFA World Cup victory in South Korea and Japan. Carlos spends most of his club career at Real Madrid, where he plays from 1996 to 2007. During his time with the Spanish giants, he wins four La Liga titles and three UEFA Champions League trophies. (Photo by Subaas Shrestha/NurPhoto via Getty Images)

Hospitalizan a Roberto Carlos tras sufrir un infarto en Brasil: esto se sabe sobre su salud

Antena 2 salió del aire en la madrugada del 31 de diciembre.

Así fueron los últimos segundos de Antena 2: audio revela cómo salió del aire tras 37 años

Santiago Arias, lateral derecho de la Selección Colombia.

Atlético Nacional se pronunció sobre el fichaje de Santiago Arias: dieron tajante respuesta

América de Cali estaría detrás del delantero uruguayo de Colón.

América de Cali buscaría a delantero uruguayo avaluado en 1 millón de euros: juega en Colón de Argentina

Arturo Reyes, técnico colombiano.

Oficial: Deportivo Pereira anunció su nuevo técnico en medio de una profunda crisis deportiva

Luis Díaz vuelve a ser tema de conversación por lo que se dice en Liverpool.

Importante medio de Liverpool nombra a Luis Díaz y levanta tierrero: amarga a más de uno tras logro en Bayern

Marino Hinestroza, figura de Atlético Nacional.

Revelan el nuevo salario de Marino Hinestroza en Boca Juniors, en medio de las negociaciones con Atlético Nacional

Noticias Destacadas