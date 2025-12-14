Deportivo Cali rompe el mercado: nuevo goleador es oficial y viene de un gigante de Brasil

Deportivo Cali le cumplió la primera petición a Alberto Gamero pensando en salir de la tabla del descenso en 2026. Este semestre sufrieron por la falta de gol y quedaron fuera de los cuadrangulares, pero ya le encontraron solución a ese problema.

Juan Ignacio Dinneno regresa el cuadro azucarero después de cinco años. El atacante argentino llega procedente de São Paulo, buscando un segundo aire para su carrera en el fútbol profesional colombiano.

A través de un comunicado oficial, Deportivo Cali confirmó que la negociación llegó a buen término y Dinneno estará sumándose a los trabajos de pretemporada en los próximos días.

“Deportivo Cali informa a sus hinchas, a los medios de comunicación y a la opinión pública que ha alcanzado un principio de acuerdo con Juan Ignacio Dinenno para que se convierta en nuevo jugador de la institución“, indicó el cuadro verdiblanco.

📄 COMUNICADO OFICIAL



Deportivo Cali y el delantero Juan Ignacio Dinenno llegaron a un principio de acuerdo para su vinculación a nuestra institución. pic.twitter.com/MbgXAP6S47 — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) December 14, 2025

Juan Ignacio Dinneno regresa al Cali

Aunque todavía no lo dan por hecho, Dinneno ya es nuevo jugador del Deportivo Cali y se sumará al proyecto como una de las principales figuras.

“Este acuerdo está sujeto al viaje que realizará el jugador a nuestra ciudad, donde se llevará a cabo el cumplimiento de los procedimientos médicos y contractuales correspondientes a toda contratación. En caso de que dichos procesos se realicen de manera satisfactoria, el jugador se integrará oficialmente al Deportivo Cali y se convertirá en el primer refuerzo de cara a la temporada 2026, dentro del proceso deportivo liderado por el profesor Alberto Gamero”, apuntó.

Dinneno ha batallado con las lesiones en los últimos años, pero dejó un buen recuerdo en el Deportivo Cali y por eso lograron llegar a un acuerdo.

Aunque hay versiones que apuntan a Yimmi Chará como otro de los fichajes para 2026, el conjunto azucarero todavía no confirmó negociaciones al respecto.

“El Deportivo Cali, comprometido con la transparencia y veracidad de la información, continuará siendo el único medio oficial para comunicar cualquier novedad relacionada con este y otros movimientos institucionales, a través de sus canales oficiales”, sentenció el comunicado.

Así llega Dinneno

Este año, Juan Ignacio Dinneno ha disputado un total de 13 partidos con el siguiente balance: 394 minutos jugados por todas las competencias, 1 gol y 1 asistencia.

Su mejor momento lo vivió con Pumas UNAM, justo después de salir del Deportivo Cali.

En el conjunto universitario disputó 147 partidos en total, marcó 60 goles y dio 10 asistencias. Luego de eso pasó al Cruzeiro de Brasil, donde apenas alcanzó a jugar en 27 oportunidades.