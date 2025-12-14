Fichaje de lujo que suena para Atlético Nacional estuvo en el Atanasio: confirmó si vendrá

Atlético Nacional no pudo marcarle al Medellín en la final (ida) de la Copa Betplay 2025 y ahora tendrá que buscar el título en condición de visitante.

El cuadro verdolaga tendrá una semana fundamental en la que se definirá su cupo para torneo internacional y disputará el clásico antioqueño más importante de los últimos años.

Mientras tanto, en las oficinas de Nacional ya hay movimientos en materia de fichajes.

Uno de los nombres que viene sonando con fuerza es el de Johan Rojas, volante que pasó por La Equidad y actualmente pertenece a los Rayados de Monterrey.

Rojas ha declarado públicamente que es hincha de Nacional y esa sería otra de las razones por las que lo buscaron en este mercado de fichajes.

Johan Rojas en el Necaxa. | Foto: Getty Images

Johan Rojas estuvo en el Atanasio

Aprovechando que está de vacaciones, el volante creativo regresó a Colombia y aprovechó para presenciar la final de la Copa Betplay en el Atanasio Girardot.

Mauricio González Arteaga, periodista antioqueño, se encontró con Johan Rojas y le preguntó sobre su futuro ante los rumores de un posible regreso al fútbol colombiano.

A través de redes sociales, contó cuál fue la respuesta del jugador: "Encontramos a Johan Rojas en el Atanasio Girardot en la previa y nos contó que va para el fútbol brasileño. Así que hinchas de Nacional, otra vez será“.

De acuerdo a esta versión, el negocio no seguirá su curso y el jugador aterrizará en Brasil para la próxima temporada.

Atlético Nacional estaba buscando la posibilidad de un préstamo por Johan Rojas, sin embargo, Monterrey solo contempla dejarlo salir si es por una venta definitiva.

La idea del equipo mexicano es recuperar la inversión de 2 millones de dólares que pusieron sobre la mesa para ficharlo en el año 2024, justo después de que alcanzara su mejor nivel con La Equidad.

Encontramos @titopuccettic y yo a Johan Rojas en el Atanasio Girardot en la previa y nos contó que va para el fútbol brasileño. Así que hinchas de Nacional, otra vez será pic.twitter.com/K8oSqnS9NG — Mauricio Gonzalez Arteaga (@MauricioGPF) December 14, 2025

Nacional busca un enganche

Aún cuando no se concrete la llegada de Johan Rojas, Atlético Nacional continuará la búsqueda de un mediocampista ofensivo que pueda manejar los hilos del equipo.

Edwin Cardona no está pasando por su mejor momento e incluso tendría su continuidad en duda para la próxima temporada.

Bajo las órdenes de Diego Arias, esa posición ha cambiado de manos. En los últimos partidos ha sido titular el canterano Juan Manuel Rengifo, que dio el salto al primer equipo y está en negociaciones para renovar su contrato.

Las decisiones sobre fichajes o salidas dependerán del nuevo entrenador. Arias tendría argumentos para quedarse en el cargo si queda campeón de Copa, pero Nacional ya está buscando un técnico de renombre que conduzca a esta nómina plagada de figuras.