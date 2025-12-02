Suscribirse

Juega en la Liga MX y sería nuevo refuerzo de Atlético Nacional

Atlético Nacional, mientras juega los cuadrangulares de la Liga Betplay, ya piensa en sus refuerzos para el 2026. Un volante ofensivo de la Liga MX está en el radar y quisiera jugar en el verde.

3 de diciembre de 2025, 1:59 a. m.
Johan Rojas con el Necaxa en la Leagues Cup contra Atlanta United.
Atlético Nacional sigue con vida en los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay y, mientras compite en el grupo A con Independiente Medellín, Junior de Barranquilla y América de Cali, no pierde de vista la confección de la nómina para la temporada 2026, donde tendrá competición internacional a bordo. Aún le queda por definir si irá a Copa Libertadores o Sudamericana.

Mientras Nacional trata de corregir con el técnico Diego Arias e intenta alcanzar la final de la Liga en este diciembre, los directivos analizan la forma más correcta posible para reforzar la nómina y así asistir a la Conmebol con mejores jugadores y en 2026 seguir en la pelea por los títulos.

En lo que tiene que ver con bajas, por ejemplo, es confirmado que Joan Castro no seguirá en la casa verde y se trata de negociar la continuidad del uruguayo Camilo Cándido, que pertenece al Cruz Azul. Aún se desconoce si caen ofertas por jugadores del actual plantel y el dilema de Alfredo Morelos con Santos de Brasil tiene en expectativa su continuidad para el 2026.

En altas, la danza de nombres ya comenzó y en las últimas horas se filtró un volante ofensivo al que ya habían buscado en anteriores mercados de pases. Es un viejo deseo de Gustavo Fermani y ahora alistan propuestas para convencer al club mexicano que es dueño de sus derechos deportivos. No es una transacción fácil.

Es del Monterrey de México y Atlético Nacional lo quiere

Según el periodista Felipe Sierra, Atlético Nacional ya se movió y lanzó una primera oferta de préstamo por Johan Rojas, un canterano de La Equidad que fue comprado por los Rayados de Monterrey de México tras un pago de 2.2 millones de euros en julio del 2024 por sus derechos deportivos. El director deportivo del verde espera poder contar con él definitivamente en enero próximo.

El volante ofensivo, luego de superar una lesión, salió de Monterrey a préstamo al Necaxa, donde tuvo brillantes presentaciones y ahora su pase está cotizado en 4 millones de euros, según Transfermarkt. Se cree que el futbolista también tiene posibilidades en México o la MLS y eso complicaría la negociación.

Nacional quiere un préstamo, pero ante el buen mercado que Johan Rojas pueda tener, una compra de parte de sus derechos deportivos sería una opción más viable para Monterrey. En Medellín esperan la respuesta de los ‘Rayados’.

Johan Rojas en el Necaxa.
Por otra parte, en días pasados, se confirmó que Johan Rojas no seguirá en Necaxa y eso impulsó la propuesta de Atlético Nacional. El deseo del jugador es vestir la camiseta verde y eso podría inclinar el negocio.

