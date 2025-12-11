Suscribirse

Deportes

Golpe bajo contra James Rodríguez: le cayó pésima noticia a pocos meses del Mundial 2026

Justo cuando todo parecía encaminado para su llegada a Pumas UNAM, aparece una versión que derrumba el negocio.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

11 de diciembre de 2025, 12:57 p. m.
LEON, MEXICO - MARCH 30: James Rodriguez of Leon looks on before the 13th round match between Leon and Pumas UNAM as part of the Torneo Clausura 2025 Liga MX at Leon Stadium on March 30, 2025 in Leon, Mexico. (Photo by Luis Cano/Jam Media/Getty Images)
James Rodríguez está sin equipo tras terminar su contrato en Club León. | Foto: Getty Images

Se complicó la llegada de James Rodríguez a Pumas UNAM. El colombiano sigue sin equipo tras su salida de Club León y la opción más cercana parece desvanecerse por decisión del cuerpo técnico de Efraín Juárez.

De acuerdo al periodista John Sutcliffe, el fichaje de James no está en los planes del técnico mexicano y ha sido descartado por la dirigencia.

Contexto: James Rodríguez descartó su golazo a Uruguay como el mejor de su carrera: “El más lindo” fue otro con Colombia

James Rodríguez no llega a Pumas. Sí hubo conversaciones, pero lo que piensa Pumas y lo que piensa Efraín Juárez es otra cosa”, informó en su cuenta de X.

El cuadro universitario ha mostrado interés por los servicios de Cristian ‘Chicho’ Arango, delantero colombiano que pasó por Millonarios y actualmente San Jose Earthquakes de Estados Unidos.

Chicho Arango pintaba para ser el compañero perfecto de James Rodríguez en el ataque de Pumas, sin embargo, esta versión apunta a que solo llegará uno de los dos. “Van por otra cosa, van por killers, necesitan nueves. Van por goleadores, seguramente sudamericanos”, sentenció el periodista de ESPN.

Sin equipo a meses del Mundial

Esta mala noticia cae como un balde de agua fría para los planes de la Selección Colombia, que necesita a James Rodríguez con buena cantidad de minutos en el primer semestre del 2026.

El volante cucuteño es una pieza inamovible en el esquema de Néstor Lorenzo, pero está obligado a tener continuidad en su club por sugerencia del propio técnico de la Tricolor.

James es el único titular de la Selección Colombia que no tiene equipo a estas alturas de la temporada y eso hace más urgente la búsqueda.

Contexto: Los dos equipos colombianos que se están peleando por Luis Muriel: llegaría para 2026

Seguir en México parecía ser la opción más viable para el ‘10′, aunque ahora le tocará escuchar ofertas en otras latitudes.

Afortunadamente hay tiempo en el calendario para concretar su futuro en las próximas semanas. El mejor escenario posible sería firmar el contrato entre finales de diciembre y principios de enero, esto con el fin de hacer la pretemporada completa.

Néstor Lorenzo con James Rodríguez en un amistoso contra México.
Néstor Lorenzo con James Rodríguez en un amistoso contra México. | Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Donde pueda ser feliz

Hace unos días, James Rodríguez estuvo en Bogotá para cumplir con compromisos comerciales y habló sobre su futuro para 2026.

Aunque no dio detalles de las negociaciones que se adelantan por parte de su representante, dejó clara la condición que pondrá a cualquiera de los equipos interesados en ficharlo.

Contexto: Cristiano Ronaldo mete miedo a Colombia: magistral golazo tras el sorteo del Mundial 2026

“Adonde vaya poder jugar, que sé que va a salir algo bueno, algo chévere. Estoy con muchas ganas y bueno, iré donde pueda ser feliz”, declaró.

El colombiano dejó en incógnita su próximo destino. “No sé todavía, no lo tengo claro. Ni siquiera el país, porque hay varias chances. Cuando sepa yo te digo”, le respondió a uno de los periodistas.

Además del fútbol mexicano, James tendría propuestas para incursionar en la MLS donde hay varias figuras de pasado en Europa como Lionel Messi, Rodrigo de Paul, Thomas Müller, Heung-min Son, Miguel Almirón y varios más.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Golpe bajo contra James Rodríguez: le cayó pésima noticia a pocos meses del Mundial 2026

2. Nadia Blel renunció a la presidencia del Partido Conservador: “Lo hago con la convicción de que es lo correcto”

3. Walter Mercado: predicciones y números de la suerte para el jueves 11 de diciembre

4. Washington y Oregón bajo alerta: miles reciben advertencia urgente de inundaciones repentinas en Estados Unidos

5. ¿María Corina Machado volverá a Venezuela? La sorpresiva respuesta que sorprendió en plena rueda de prensa

LEER MENOS

Noticias relacionadas

James RodríguezEfraín JuárezLiga MxMéxico

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.