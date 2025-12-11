Golpe bajo contra James Rodríguez: le cayó pésima noticia a pocos meses del Mundial 2026

Se complicó la llegada de James Rodríguez a Pumas UNAM. El colombiano sigue sin equipo tras su salida de Club León y la opción más cercana parece desvanecerse por decisión del cuerpo técnico de Efraín Juárez.

De acuerdo al periodista John Sutcliffe, el fichaje de James no está en los planes del técnico mexicano y ha sido descartado por la dirigencia.

“James Rodríguez no llega a Pumas. Sí hubo conversaciones, pero lo que piensa Pumas y lo que piensa Efraín Juárez es otra cosa”, informó en su cuenta de X.

El cuadro universitario ha mostrado interés por los servicios de Cristian ‘Chicho’ Arango, delantero colombiano que pasó por Millonarios y actualmente San Jose Earthquakes de Estados Unidos.

Chicho Arango pintaba para ser el compañero perfecto de James Rodríguez en el ataque de Pumas, sin embargo, esta versión apunta a que solo llegará uno de los dos. “Van por otra cosa, van por killers, necesitan nueves. Van por goleadores, seguramente sudamericanos”, sentenció el periodista de ESPN.

Les cuento lo que acabamos de platicar en #Enfocados

• Junta de dueños

- Mazatlán - Atlante

- Ascenso / Descenso

• Pumas pic.twitter.com/1fjbUVvqfh — John Sutcliffe (@espnsutcliffe) December 10, 2025

Sin equipo a meses del Mundial

Esta mala noticia cae como un balde de agua fría para los planes de la Selección Colombia, que necesita a James Rodríguez con buena cantidad de minutos en el primer semestre del 2026.

El volante cucuteño es una pieza inamovible en el esquema de Néstor Lorenzo, pero está obligado a tener continuidad en su club por sugerencia del propio técnico de la Tricolor.

James es el único titular de la Selección Colombia que no tiene equipo a estas alturas de la temporada y eso hace más urgente la búsqueda.

Seguir en México parecía ser la opción más viable para el ‘10′, aunque ahora le tocará escuchar ofertas en otras latitudes.

Afortunadamente hay tiempo en el calendario para concretar su futuro en las próximas semanas. El mejor escenario posible sería firmar el contrato entre finales de diciembre y principios de enero, esto con el fin de hacer la pretemporada completa.

Néstor Lorenzo con James Rodríguez en un amistoso contra México. | Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Donde pueda ser feliz

Hace unos días, James Rodríguez estuvo en Bogotá para cumplir con compromisos comerciales y habló sobre su futuro para 2026.

Aunque no dio detalles de las negociaciones que se adelantan por parte de su representante, dejó clara la condición que pondrá a cualquiera de los equipos interesados en ficharlo.

“Adonde vaya poder jugar, que sé que va a salir algo bueno, algo chévere. Estoy con muchas ganas y bueno, iré donde pueda ser feliz”, declaró.

El colombiano dejó en incógnita su próximo destino. “No sé todavía, no lo tengo claro. Ni siquiera el país, porque hay varias chances. Cuando sepa yo te digo”, le respondió a uno de los periodistas.