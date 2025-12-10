Cristiano Ronaldo mete miedo a Colombia: magistral golazo tras el sorteo del Mundial 2026

Días después de haber conocido el sorteo del Mundial 2026 y quedar en el mismo grupo de la Selección Colombia, Cristiano Ronaldo se pronunció en las redes con un golazo en el amistoso de Al-Nassr vs. Al-Wahda.

A los siete minutos de partido, Sultan Al Ghanam recibió un taconazo de lujo en el área y la sirvió cerca del punto penal para la definición de Cristiano.

El astro portugués remató de primera y la mandó al fondo de la red, antes de hacer su característica celebración en el otro costado de la cancha.

Cabe recordar que la Saudi Pro League está detenida por la época de diciembre y volverá a la acción hasta el próximo 21 de diciembre. Por lo pronto, los equipos mantienen su ritmo de competencia con amistosos como este.

بعد لمسة وأسيست رائع 🅰️ ✨



كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الأول ويحتفل بطريقته المعهودة ⚽️#أبوظبي_الرياضية 1⃣ | #الوحدة_النصر pic.twitter.com/JOhMKSU2zR — ADSportsTV (@ADSportsTV) December 10, 2025

Cristiano mantiene su silencio

Con el Mundial a seis meses de distancia, Cristiano Ronaldo atraviesa uno de los mejores momentos de su paso por Arabia Saudita.

Al-Nassr marcha líder de la liga local y sueña con romper la sequía de títulos desde que tienen al portugués en sus filas.

Cristiano podría llegar a la Copa del Mundo con el respaldo de coronarse campeón en el fútbol saudí, aunque todavía le falta bastante camino por recorrer.

Lo cierto es que CR7 no se ha pronunciado sobre el grupo que le tocó en el Mundial, aun cuando el partido contra Colombia es el que más interés ha generado en la venta de boletería posterior al sorteo.

Dicho compromiso se jugará el 27 de junio de 2026, en el Hard Rock Stadium de Miami, a las 6:30 p. m. (hora de Colombia) y se espera lleno total en todas las tribunas.

Los rivales y horarios de la Selección Colombia en el Mundial de 2026. | Foto: FCF

Palabras de Roberto Martínez

Los hinchas de la Selección Colombia siguen esperando que Cristiano diga algo al respecto; mientras tanto, las reacciones desde Portugal han venido por parte del técnico Roberto Martínez.

“Siempre he tenido la gran suerte de trabajar con jugadores colombianos en mi carrera, siempre hay un nombre que viene a mi mente que es Hugo Rodallega. Es un poquito el espíritu del futbolista colombiano. Jugadores competitivos, ganadores, espíritu de equipo y el talento individual”, destacó el entrenador de nacionalidad española.

En suelo portugués consideran a Colombia como el rival más difícil del grupo, teniendo en cuenta que es el actual subcampeón de la Copa América y marcha en la casilla 13 del ranking FIFA.