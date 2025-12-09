Portugal vs. Colombia en el Mundial 2026: boletas ya superan los 8 millones de pesos y es apenas el cuarto partido más caro

El pasado 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026. En la primera ronda del mismo se determinó que Colombia enfrentará, el 27 de junio, a Portugal de Cristiano Ronaldo, uno de los jugadores más importantes de la última década.

Desde ese mismo momento, miles de personas se interesaron por los tiquetes del encuentro, buscando en las plataformas de venta de boletería que ha designado la Fifa y en los portales que venden entradas para eventos deportivos en las llamadas reventas legales.

Portugal será el rival más complicado que enfrente Colombia en la primera fase del Mundial 2026. | Foto: Getty / Montaje Semana

El medio británico The Athletic informó que los fanáticos del fútbol mundial han solicitado entradas para los juegos más llamativos del sorteo, en los cuales destacan los encuentros de Argentina, el duelo Uruguay contra España y, en el cuarto lugar, Colombia enfrentando a la escuadra lusa.

A lo largo de la presente semana, la Fifa abrirá una nueva fase de venta de boletería en la cual se divulgarán los precios oficiales del encuentro. Las personas interesadas deben cumplir los requerimientos dados por los organizadores.

SEMANA realizó un sondeo por las principales plataformas de venta de boletería para eventos deportivos de gran magnitud, en las cuales se encuentran tiquetes para el duelo en las diferentes categorías. Los valores van desde los 8 millones de pesos hasta los 14 millones.

Hay que señalar que, para el Mundial 2026, se contará con zonas VIP en las cuales se pondrá a disposición entrada privilegiada, parqueaderos cercanos y comida para los asistentes. El precio en los portales no oficiales del evento que distribuyen la boletería puede alcanzar hasta los 90 millones de pesos.

En comparación con el primer juego que disputará la selección contra Uzbekistán, los valores están en torno a los 4 millones de pesos para las tribunas más altas del estadio Azteca.

Portugal vs. Colombia: emocionante juego por le grupo K del Mundial 2026. | Foto: Getty Images

Sistema de reventa

Para el Mundial 2026, la Fifa anunció que se pondrá en marcha un sistema de reventa legal, el cual será supervisado por los organizadores del evento. Por medio de esta iniciativa, las personas podrán vender las boletas que no utilicen y conseguir entradas para diferentes encuentros.