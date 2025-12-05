La reacción de Néstor Lorenzo al grupo K del Mundial 2026, donde se mide a la Portugal de Cristiano Ronaldo

En Washington, Estados Unidos, gran parte de los directivos de la Selección Colombia estuvieron presentes en el sorteo de la fase de grupos que se llevó a cabo este viernes, 5 de diciembre de 2025.

Allí conocieron de primera mano la suerte de la Tricolor, la cual quedó ubicada en grupo K, junto a Portugal, Uzbekistán y un rival por conocerse del repechaje intercontinental (Nueva Caledonia, Jamaica y RD Congo).

Néstor Lorenzo, entrenador del combinado colombiano, dio su primera reacción al Gol Caracol, quien lo tuvo en exclusiva y estos el argentino dijo: “Es un poco de azar. Nos tocó un gran equipo como Portugal... de las cinco o seis mejores del mundo”.

Después de emitir el concepto de los lusos, se adentró a hablar de Uzbekistán, de quienes confesó que “no lo conozco mucho” y deberá estudiarlos para no llevarse sorpresas.

Sobre la lista de convocados final, este no se atrevió a decir que ya los últimos llamados serían los 23 que llevaría. Para Lorenzo necesario: “esperar y lo importante es que lleguemos bien nosotros”.

“La Selección está abierta. Hay una competencia linda. Hay que llegar al mejor nivel al final de los campeonatos europeos”, sumó

“Son la fiesta del fútbol. Son cosas que llevas en el corazón y sientes”, del James Rodríguez y Cristiano Ronaldo.