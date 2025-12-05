Prensa portuguesa reacciona al grupo con Colombia en el Mundial 2026: ¿triunfalismo?

Desde Portugal aparecen las primeras reacciones al sorteo del Mundial 2026. Este viernes, 5 de diciembre, Fifa sorteó la fase de grupos y Portugal quedó en el K junto a la Selección Colombia, Uzbekistán y el vencedor del repechaje intercontinental 1 (Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo).

Por supuesto, hay expectativa de cara al Portugal vs. Colombia, mismo que sobre el papel pinta como el más atractivo debido a las estrellas que cada uno tiene en sus filas. Además, es el reencuentro entre Cristiano Ronaldo (Portugal) y James Rodríguez (Colombia), quienes supieron jugar juntos en Real Madrid.

Prensa portuguesa reacciona al grupo K, del Mundial 2026, con la Selección Colombia

Los medios en Portugal hacen un balance de lo que fue el sorteo y dan reacciones. Admiten que sobre el papel, Colombia es el rival más complejo. ¿Hay triunfalismo? Lo cierto es que desde la tierra de CR7 consideran bastante viable no solo el paso de fase de grupos, sino una posible llegada a la final. De hecho, celebraron no quedar con otros países.

“Portugal con sorteo favorable: todos los grupos de la fase final del Mundial 2026″ - Récord

“Portugal ya conoce a sus tres rivales en la fase de grupos del Mundial 2026, así como las fechas en las que jugará. Solo queda por ver en cuál de los seis posibles estadios jugará —algo que se conocerá mañana por la tarde, al igual que la hora de los partidos— y a qué rival se enfrentará en su primer partido, que será el de la eliminatoria entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia”.

“Qué alivio: así evitó Portugal a Haaland y compañía en el Mundial” - A Bola

“Parecía que la selección nacional podría enfrentar a Noruega, pero terminó en el grupo I. El grupo de Portugal, al estar en el grupo K —el penúltimo de los 16 grupos—, era una de las opciones abiertas para el equipo de Erling Haaland y compañía”.

“Colombia y Uzbekistán: los rivales de Portugal en el Mundial ofrecen un marcado contraste” - Ojogo

“En el sorteo realizado en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, Portugal, que tenía la condición de cabeza de serie, terminó en el grupo K gracias a Tom Brady, una de las leyendas del fútbol americano, y terminó descubriendo minutos después que se enfrentaría a Colombia, una de las mejores selecciones sudamericanas”.

Portugal vs. Colombia: emocionante juego por le grupo K del Mundial 2026. | Foto: Getty Images