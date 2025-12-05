La Selección Colombia conoció su suerte en la fase de grupos del Mundial 2026. Quedó en el grupo K de la competencia, junto a Portugal, Uzbekistán y quien gane el repechaje intercontinental 1.

Hay una pregunta generalizada: ¿Cuál será el tercer rival de la Selección Colombia en el grupo K del Mundial 2026? La respuesta se conocerá en marzo, cuando se jueguen los repechajes, tanto de Europa como intercontinentales, de cara a la cita orbital.

Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo: de ahí saldrá el rival faltante de Colombia en el grupo K del Mundial 2026

Desde antes del sorteo del Mundial 2026, que se desarrolló este viernes 5 de diciembre, se sabía que habrían equipos faltantes. Fifa ya organizó cómo se van a jugar los repechajes, y Colombia presta especial atención al repechaje intercontinental 1.

¿Cómo se define al ganador entre Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo en el repechaje intercontinental 1?

Son tres equipos para un cupo. Nueva Caledonia y Jamaica jugarán un partido semifinal. Quien gane, pasará a la final y se enfrentará a la República Democrática del Congo. El que se imponga en esa llave definitiva entrará al grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán.

🌎 Repechaje Intercontinental



🇯🇲 Jamaica vs 🇳🇨 Nueva Caledonia (El ganador jugará contra la República Democrática del Congo 🇨🇩)



🇧🇴 Bolivia vs 🇸🇷 Surinam (El ganador jugará contra Iraq 🇮🇶) pic.twitter.com/PzuKZyFlZz — Guillermo Arango (@guilloarango) November 20, 2025

Duelos inéditos para la Selección Colombia en el Mundial 2026

Colombia no se ha enfrentado nunca a la Selección Portugal en una Copa del Mundo. Por supuesto, tampoco lo ha hecho contra Uzbekistán, que como nación independiente es la primera vez que asiste a una cita orbital en 2026.

Tampoco se ha enfrentado ni a Nueva Caledonia, Jamaica ni República Democrática del Congo, que son los faltantes por definir su suerte de cara al Mundial 2026.

Pero desde ya, Néstor Lorenzo y sus dirigidos tienen trabajo. Portugal es una de las potencias y candidatas evidentes a brillar en el Mundial 2026, y más aún con Cristiano Ronaldo disputando su última cita orbital.

James Rodríguez y Cristiano Ronaldo se volverán a ver. Ahora en Selecciones en contra. | Foto: Getty Images

¿Confiarse en Uzbekistán y el ganador del Repechaje Intercontinental 1? No parece un camino conveniente para Colombia. Cada partido tendrá una dura exigencia y más sabiendo que este torneo tendrá más partidos.

Los amistosos del mes de marzo, para Colombia, serán claves. Allí, Lorenzo podrá observar qué caras tiene para el Mundial y terminar de confirmar una nómina competitiva con el fin de hacer el mejor papel posible. Hasta ahora, lo más lejos que ha llegado La Tricolor ha sido en Brasil 2014, cuartos de final.