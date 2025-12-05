Colombia en el Mundial 2026: escenarios si queda segunda en la fase de grupos

Este viernes, 5 de diciembre, se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026 en Washington.

Se trata del punto de partida para el mega evento deportivo que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá y contará con la participación de 48 selecciones.

En medio de este sorteo, la Selección Colombia quedó ubicada en el grupo K, junto al Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje de la serie entre Nueva Caledonia vs. Jamaica, el cual se enfrentará contra República Democrática del Congo; cualquiera de esos tres equipos, entrará a completar ese grupo.

Ahora, mirando al futuro, si la Selección Colombia llega a quedar de segunda en el grupo K, deberá enfrentar varios obstáculos si quiere llegar por primera vez a la final de la Copa del Mundo en toda su historia.

En dieciseisavos de final, la Selección Colombia debería enfrentar al segundo del grupo L, que puede salir de Inglaterra, Croacia, Panamá o Ghana.

Este sería el partido número 83 de la Copa del Mundo 2026. Se disputaría el jueves 2 de julio de 2026.

Si los de Néstor Lorenzo llegan a ganar y clasifican a octavos de final, disputarían los octavos de final contra el ganador del partido número 84, que sale del enfrentamiento del primero del grupo H vs. el segundo del grupo J; Este partido se jugaría el lunes 6 de julio de 2026 en el Dallas Stadium.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia, jugaría su tercer mundial. | Foto: Getty / Montaje Semana

Si el milagro se llega dar y Colombia se mete a los cuartos de final, estaría disputando esta fase el viernes 10 de julio de 2026 en los Ángeles Stadium. El posible rival sería la selección ganadora del partido 94 de la Copa del Mundo.

Ya en semifinales, si es que la Tricolor llega a esta instancia tras clasificar segundo del grupo K, estaría jugando esta fase el martes 14 de julio, nuevamente en el Dallas Stadium. Esta vez sería contra el ganador del juego número 97 del torneo.

Siguiendo con el caso hipotético de que Colombia ganara, estaría jugando la final el domingo 19 de julio. Si por el contrario, pierde en semifinales, estaría disputando el tercer puesto el sábado 18 de julio de 2026 en el Miami Stadium.

Así quedaron los grupos: