Suscribirse

DEPORTES

Colombia en el Mundial 2026: escenarios si queda segunda en la fase de grupos

La Selección Colombia quedó en el grupo K.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
5 de diciembre de 2025, 7:31 p. m.
Jugadores de la Selección Colombia junto a la Copa del Mundo.
Jugadores de la Selección Colombia junto a la Copa del Mundo. | Foto: Getty Images

Este viernes, 5 de diciembre, se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026 en Washington.

Se trata del punto de partida para el mega evento deportivo que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá y contará con la participación de 48 selecciones.

Contexto: EN VIVO | Sorteo del Mundial 2026: siga en directo la transmisión y las últimas noticias desde Washington

En medio de este sorteo, la Selección Colombia quedó ubicada en el grupo K, junto al Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje de la serie entre Nueva Caledonia vs. Jamaica, el cual se enfrentará contra República Democrática del Congo; cualquiera de esos tres equipos, entrará a completar ese grupo.

Ahora, mirando al futuro, si la Selección Colombia llega a quedar de segunda en el grupo K, deberá enfrentar varios obstáculos si quiere llegar por primera vez a la final de la Copa del Mundo en toda su historia.

En dieciseisavos de final, la Selección Colombia debería enfrentar al segundo del grupo L, que puede salir de Inglaterra, Croacia, Panamá o Ghana.

Contexto: Mundial 2026 para Colombia: este es el duro camino que tendría el equipo de Néstor Lorenzo si clasifica primera del grupo K

Este sería el partido número 83 de la Copa del Mundo 2026. Se disputaría el jueves 2 de julio de 2026.

Si los de Néstor Lorenzo llegan a ganar y clasifican a octavos de final, disputarían los octavos de final contra el ganador del partido número 84, que sale del enfrentamiento del primero del grupo H vs. el segundo del grupo J; Este partido se jugaría el lunes 6 de julio de 2026 en el Dallas Stadium.

Colombia grupo mundial 2026
James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia, jugaría su tercer mundial. | Foto: Getty / Montaje Semana

Si el milagro se llega dar y Colombia se mete a los cuartos de final, estaría disputando esta fase el viernes 10 de julio de 2026 en los Ángeles Stadium. El posible rival sería la selección ganadora del partido 94 de la Copa del Mundo.

Ya en semifinales, si es que la Tricolor llega a esta instancia tras clasificar segundo del grupo K, estaría jugando esta fase el martes 14 de julio, nuevamente en el Dallas Stadium. Esta vez sería contra el ganador del juego número 97 del torneo.

Siguiendo con el caso hipotético de que Colombia ganara, estaría jugando la final el domingo 19 de julio. Si por el contrario, pierde en semifinales, estaría disputando el tercer puesto el sábado 18 de julio de 2026 en el Miami Stadium.

Así quedaron los grupos:

  • Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica, repechaje europeo D.
  • Grupo B: Canadá, Suiza, Catar, repechaje europeo A.
  • Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia, Haití.
  • Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay, repechaje europeo C.
  • Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao.
  • Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez, repechaje europeo B.
  • Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda.
  • Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita, Cabo Verde.
  • Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, repechaje intercontinental 2.
  • Grupo J: Argentina, Austria, Argelia, Jordania.
  • Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán, repechaje Intercontinental 1.
  • Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá, Ghana.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Presentadora de Caracol confesó el deseo de muerte que la invadió, tras estar internada un mes en UCI :“Ya quiero descansar”

2. Gustavo Petro sorprendió y decidió ratificar a Angie Rodríguez como directora del Dapre: ¿qué pasó?

3. La reacción de Néstor Lorenzo al grupo K del Mundial 2026, donde se mide a la Portugal de Cristiano Ronaldo

4. Estos son los días que la Selección Colombia jugará en el Mundial 2026: partido con Portugal cae sábado con puente

5. ¿Qué pasa si Colombia queda tercera en el grupo K? Este sería su camino en el Mundial 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Selección ColombiaMundial 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.