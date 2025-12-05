La espera finalmente terminó y ya se realizó el sorteo del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La Selección Colombia no la tendrá nada fácil: estando en el bombo dos, quedó en el grupo K y deberá enfrentarse contra Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje intercontinental 1 (que disputan Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo).

En caso de que los dirigidos por Néstor Lorenzo logren la hazaña y se clasifiquen en la primera posición, en los dieciseisavos de final jugarán contra alguna de las selecciones que clasifiquen como terceras de los grupos D, E, I, J o L.

Luis Díaz celebrando su gol contra a Australia en el amistoso de la Selección Colombia. | Foto: AP

Este partido sería el número 87 y se disputaría el viernes, 3 de julio de 2026, en el Kansas City Stadium, en Estados Unidos.

Si la Tricolor continúa con la buena racha y pasa a la siguiente ronda, es decir, a los octavos de final, la próxima cita sería el martes 7 de julio de 2026, en el BC Place Vancouver, en Canadá.

Este correspondería al juego número 96 de esta Copa del Mundo.

Siguiendo con el caso hipotético de que James Rodríguez y compañía hagan lo propio y clasifiquen a la siguiente fase, en los cuartos de final tendrían que jugar el partido número 100 del campeonato, nuevamente en el Kansas City Stadium.

Así quedaron los grupos para el Mundial 2026. | Foto: AFP

El rival sería el ganador del juego número 95, que saldría de los vencedores que se dieron en los partidos 86 (1º grupo J vs. 2º grupo H) y 88 (2º grupo D vs. 2º grupo G).

Finalmente, ya en semifinales, si es que la escuadra nacional llega a esta instancia, le correspondería jugar el partido número 102 el miércoles 15 de julio de 2026, en el Atlanta Stadium.

El rival, según los cruces revelados por la Fifa, sería la selección ganadora del juego número 99.

En caso de que la hazaña se concrete y supere las semifinales, Colombia estaría jugando la final del Mundial 2026 el domingo, 19 de julio de 2026, en Nueva Jersey Stadium, en Estados Unidos. De esta forma, se completarían los 104 juegos de esta nueva Copa del Mundo.

Si, por el contrario, pierde en semifinales, el tercer puesto se disputaría el sábado 18 de julio de 2026, en el Miami Stadium.

Así quedaron los grupos

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica, repechaje europeo D.

Grupo B: Canadá, Suiza, Catar, repechaje europeo A.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia, Haití.

Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay, repechaje europeo C.

Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez, repechaje europeo B.

Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita, Cabo Verde.

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, repechaje intercontinental 2.

Grupo J: Argentina, Austria, Argelia, Jordania.

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán, repechaje intercontinental 1.