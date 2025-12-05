Suscribirse

Mundial 2026

¿Pelé o Maradona? Donald Trump reveló cuál es su favorito en el sorteo del Mundial 2026 y estallaron las redes sociales

En la ceremonia de sorteo, además, la Fifa galardonó al presidente estadounidense con el Premio de la Paz de esa organización.

Redacción Mundo
5 de diciembre de 2025, 6:57 p. m.
Pelé, Maradona y Donald Trump
Pelé, Maradona y Donald Trump. | Foto: GETTY Y AP

El sorteo del Mundial 2026 se celebró en el Kennedy Center de Washington D. C. y Donald Trump estuvo presente como anfitrión. El presidente aprovechó para remarcar el éxito del evento y mencionó las ventas récord en entradas y el entusiasmo global generado por el Mundial.

Durante la ceremonia del sorteo, Trump elogió a Pelé, calificándolo como “uno de los grandes de la historia”.

Cuando le preguntaron sobre el fútbol brasileño, Trump inmediatamente mencionó al jugador brasileño. El mandatario norteamericano vio jugar al Rey cuando jugaba en el Cosmos de Nueva York en los años setenta.

“Incluso vi jugar a Pelé, lo cual delata mi edad (risas). Fue maravilloso, un gran acontecimiento. Lo recuerdo bien; fui uno de los pocos que tuvo el privilegio de verlo en vivo. Fue uno de los grandes de la historia”, dijo Trump.

Sobre el pronóstico para el campeón, por supuesto, lo hizo un equipo local, “¡Claro! Estados Unidos. No sé qué probabilidades hay, pero están mejorando”, bromeó el mandatario estadounidense.

Contexto: Este es el galardón por La Paz que recibió Donald Trump en pleno sorteo de la FIFA

Aunque el fútbol, o “soccer” como se le conoce en Estados Unidos, no es uno de los deportes favoritos de Trump, el mandatario de 79 años no podía desperdiciar la ocasión de codearse con estrellas y recibir un homenaje en su propia casa.

A Trump, el deporte que le apasiona es el golf, pero es también aficionado a otras prácticas más enérgicas, como el fútbol americano o los deportes de combate, como el boxeo o las artes marciales mixtas.

Así que su presencia en la ceremonia de sorteo también fue posible porque la Fifa lo galardonó con el Premio de la Paz de esa organización, una distinción creada en noviembre por el máximo órgano del fútbol para reconocer los esfuerzos de aquellos que contribuyen a unir el mundo.

BEDMINSTER, NEW JERSEY - JULY 31: Former U.S. President Donald Trump is seen on the first tee during day three of the LIV Golf Invitational - Bedminster at Trump National Golf Club Bedminster on July 31, 2022 in Bedminster, New Jersey. (Photo by Jonathan Ferrey/LIV Golf via Getty Images)
Presidente Donald Trump durante un partido de golf | Foto: via Getty Images

“Se lo concedemos a Donald Trump, presidente de los EE. UU., como reconocimiento a sus acciones excepcionales para promover la paz y la unidad en todo el mundo. Este es el certificado que le hacemos entrega a él”, dijo el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, sobre el escenario del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D.C.

“Es uno de los grandes honores de mi vida. Y más allá de las palabras, quiero decir que hemos salvado miles y miles de vidas (…) hemos puesto fin a tantas guerras en tantos lugares e incluso hemos parado guerras antes de que empezaran”, declaró el propio presidente de EE. UU.

Por otro lado, Trump ha anunciado la implementación de un “pase Fifa”, que permitirá a cualquier poseedor de una entrada para un partido de la Copa del Mundo obtener una cita de visa para facilitar su llegada.

Premio a Donald Trump
Así fue el destacado logro que recibió el presidente de los Estados Unidos. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP) | Foto: AFP

Con información de Europa Press y AFP*

